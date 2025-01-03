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'Canan Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu: 9 Ocak'ta 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak
'Canan Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu: 9 Ocak'ta 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak
Sputnik Türkiye
Hayatını kaybeden eski bir hastasının meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Canan Karatay hakkında 'Karatay mağdurları platformu'... 03.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-03T11:50+0300
2025-01-03T11:50+0300
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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hayatını kaybeden eski bir hastasının açtığı dava nedeniyle 'meslekten men' talebiyle 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Karatay, hastası Ceyhun Ülker’in böbreklerini kaybetmesi ve kalıcı engellilik hali oluşmasına neden olmakla suçlanıyor. Harvard Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Ozan Ünlü ise Prof. Dr. Karatay'ın tavsiyelerinin hastaya zarar vermeye başladığını belirterek 'Karatay Mağdurları Platformu' kurdu. Ünlü nedenini ise "Bana çok kişi ulaştı. Çekinen çok da insan var. Karatay ile bir alıp veremediğim yok, amacım kavga etmek de değil. Bugüne kadar ‘tavsiyeleri’ nedeni ile zarar gören insanları bir araya getirmek, yargı yolunun açık olduğu konusunda farkındalık yaratmak, ayrıca toplumun geri kalanını da onun tavsiyelerine harfiyen uyanların acı tecrübeleri ışığında bilgilendirmek amacım.” dedi. Tüm ilaçlar 'stop''Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre, Ceyhun Ülker, 8 Kasım 2024'te yaşamını yitirdi. Şikayet dilekçesine ve arkadaşı Özcan Yaman'ın anlatımlarına göre ise süreç şu şekilde işledi; Neden 'Karatay Mağdurları Platformu' kurduğunu anlattıDr. Ozan Ünlü’nün “Karatay Mağdurları Platformu” kurmasının altındaki iki nedenden biri de işte bu, Ülker’e uygulandığı iddia edilen tedavilerin yanlışlığı. Dr. Ünlü, "Karatay, neredeyse her programda, kolesterol ilaçlarının bırakılması gerektiğini, işe yaramadığını söylüyor. Oysa dünyada 250, Türkiye’de 165 kişiden biri ailesel hiperkolesterolemi (AH) hastası ve erken yaşlarda hayatlarını kaybetme ihtimalleri var. 80 milyonluk bir ülkede TV’ye çıkıp, bu kadar sık görülen ve ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık için ‘İlacı bırakın!’ demek en az 500 bin hastanın hayatına kastetmek ya da hayatlarından binlerce yıl götürmek demektir. Bu beni dehşete düşürdü.”Bunun adı 'malpraktis'Karatay başta TV’de boy gösteren bazı diğer hekimlerin de ‘doğal’ olarak pazarladığı birçok söylemin bilimsel olmadığının altını çizen Dr. Ünlü, bu söylemlerin yargı makamlarınca ‘ifade özgürlüğü’ olarak kabul edilmesini yanlış buluyor:İtibarsızlaştırma kampanyası yorumuHaberde, Prof. Dr. Canan Karatay’ın iletişim danışmanına ulaşıp, röportaj isteğinde bulunulduğu ama “Karatay Mağdurları Platformu” hakkında yorum yapmayacaklarını, bunun bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu ve haklarını yargı yoluyla arayacakları bilgisinin iletildiği kaydedildi.
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canan karatay, canan karatay dava, canan karatay mağdurları platformu, canan karatay ne ile suçlanıyor, canan karatay ne zaman hakim karşısına çıkacak

'Canan Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu: 9 Ocak'ta 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak

11:50 03.01.2025
© AACanan Karatay
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 03.01.2025
© AA
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Hayatını kaybeden eski bir hastasının meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Canan Karatay hakkında 'Karatay mağdurları platformu' kuruldu.
İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hayatını kaybeden eski bir hastasının açtığı dava nedeniyle 'meslekten men' talebiyle 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Karatay, hastası Ceyhun Ülker’in böbreklerini kaybetmesi ve kalıcı engellilik hali oluşmasına neden olmakla suçlanıyor. Harvard Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Ozan Ünlü ise Prof. Dr. Karatay'ın tavsiyelerinin hastaya zarar vermeye başladığını belirterek 'Karatay Mağdurları Platformu' kurdu. Ünlü nedenini ise "Bana çok kişi ulaştı. Çekinen çok da insan var. Karatay ile bir alıp veremediğim yok, amacım kavga etmek de değil. Bugüne kadar ‘tavsiyeleri’ nedeni ile zarar gören insanları bir araya getirmek, yargı yolunun açık olduğu konusunda farkındalık yaratmak, ayrıca toplumun geri kalanını da onun tavsiyelerine harfiyen uyanların acı tecrübeleri ışığında bilgilendirmek amacım.” dedi.

Tüm ilaçlar 'stop''

Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre, Ceyhun Ülker, 8 Kasım 2024'te yaşamını yitirdi. Şikayet dilekçesine ve arkadaşı Özcan Yaman'ın anlatımlarına göre ise süreç şu şekilde işledi;
2014’te yüksek tansiyon sorunuyla gittiği Yeditepe Üniversitesi’nde anjiyo yapılıyor. 5 damarın yüzde 80-95 seviyesinde tıkalı olduğu belirtilerek, Bypass öneriliyor. Doğru hekim ve hastaneyi bulmak için gittiği farklı hastanelerde de tanı hep aynı: ‘Bypass.’ 2016’da TV’den tanıdığı ve giderek de inandırıcı bulduğu Prof. Dr. Canan Karatay’ın çalıştığı özel hastaneye gidiyor. İddiasına göre herhangi bir tahlil veya ileri düzeyde görüntüleme yapılmıyor, anjiyo raporlarına bakılmıyor. Ülker’e kalp hastası değil şeker hastası olduğu, asıl sorunun yaşam biçiminden kaynaklandığını söylüyor Prof. Dr. Karatay ve diyor ki: ‘Tüm ilaçlar iptal.’ Reçetesi ise ‘bol tuz.’ 4 yıl boyunca uygulanan bu ve benzeri ‘doğal’ tedaviler sonrası Ülker’in böbrekleri iflas ediyor, nakille hayatta kalıyor ve kalıcı engellilik hali oluşuyor. Süreç içinde de kansere yakalanarak hayatını kaybediyor.

Neden 'Karatay Mağdurları Platformu' kurduğunu anlattı

Dr. Ozan Ünlü’nün “Karatay Mağdurları Platformu” kurmasının altındaki iki nedenden biri de işte bu, Ülker’e uygulandığı iddia edilen tedavilerin yanlışlığı. Dr. Ünlü, "Karatay, neredeyse her programda, kolesterol ilaçlarının bırakılması gerektiğini, işe yaramadığını söylüyor. Oysa dünyada 250, Türkiye’de 165 kişiden biri ailesel hiperkolesterolemi (AH) hastası ve erken yaşlarda hayatlarını kaybetme ihtimalleri var. 80 milyonluk bir ülkede TV’ye çıkıp, bu kadar sık görülen ve ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık için ‘İlacı bırakın!’ demek en az 500 bin hastanın hayatına kastetmek ya da hayatlarından binlerce yıl götürmek demektir. Bu beni dehşete düşürdü.”

Bunun adı 'malpraktis'

Karatay başta TV’de boy gösteren bazı diğer hekimlerin de ‘doğal’ olarak pazarladığı birçok söylemin bilimsel olmadığının altını çizen Dr. Ünlü, bu söylemlerin yargı makamlarınca ‘ifade özgürlüğü’ olarak kabul edilmesini yanlış buluyor:
“Arada ince bir çizgi var. Konuyu dillendiren hekimse, söyledikleri, onu dinleyenler tarafından ‘tavsiye’ olarak uygulanabiliyor. Oysa tıbbın temeli hastadır. Genelleme yapılmaz. ‘Meyve yiyin’, ‘Egzersiz yapın’ gibi basit tavsiyeler verirken bile, ‘Doktorunuza danışın!’ demek gerekirken, Karatay’ın ‘Aşı yaptırmayın’, ‘Şu ilaçları çöpe atın’ gibi ifadeleri bol keseden kullanması, hekim sorumluluğu almaması büyük sıkıntılar yaratabilir, ki yaratıyor da. Tavsiyeleri hastalara zarar vermeye ve şikayetler de yargıya taşınmaya başlamışsa o zaman bu, malpraktise (mesleki hata) girer. Bana çok kişi ulaştı. Çekinen çok da insan var. Karatay ile bir alıp veremediğim yok, amacım kavga etmek de değil. Bugüne kadar ‘tavsiyeleri’ nedeni ile zarar gören insanları bir araya getirmek, yargı yolunun açık olduğu konusunda farkındalık yaratmak, ayrıca toplumun geri kalanını da onun tavsiyelerine harfiyen uyanların acı tecrübeleri ışığında bilgilendirmek amacım.”

İtibarsızlaştırma kampanyası yorumu

Haberde, Prof. Dr. Canan Karatay’ın iletişim danışmanına ulaşıp, röportaj isteğinde bulunulduğu ama “Karatay Mağdurları Platformu” hakkında yorum yapmayacaklarını, bunun bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu ve haklarını yargı yoluyla arayacakları bilgisinin iletildiği kaydedildi.
Canan Karatay - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Prof. Dr. Canan Karatay 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak
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