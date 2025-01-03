https://anlatilaninotesi.com.tr/20250103/canan-karatay-magdurlari-platformu-kuruldu-9-ocakta-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092316396.html

'Canan Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu: 9 Ocak'ta 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak

'Canan Karatay Mağdurları Platformu' kuruldu: 9 Ocak'ta 'meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak

Sputnik Türkiye

Hayatını kaybeden eski bir hastasının meslekten men' talebiyle hakim karşısına çıkacak olan Prof. Dr. Canan Karatay hakkında 'Karatay mağdurları platformu'... 03.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-03T11:50+0300

2025-01-03T11:50+0300

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İç hastalıkları ve kardiyoloji uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, hayatını kaybeden eski bir hastasının açtığı dava nedeniyle 'meslekten men' talebiyle 9 Ocak'ta hakim karşısına çıkacak. Karatay, hastası Ceyhun Ülker’in böbreklerini kaybetmesi ve kalıcı engellilik hali oluşmasına neden olmakla suçlanıyor. Harvard Tıp Fakültesi’nde Kardiyoloji Uzmanı olan Dr. Ozan Ünlü ise Prof. Dr. Karatay'ın tavsiyelerinin hastaya zarar vermeye başladığını belirterek 'Karatay Mağdurları Platformu' kurdu. Ünlü nedenini ise "Bana çok kişi ulaştı. Çekinen çok da insan var. Karatay ile bir alıp veremediğim yok, amacım kavga etmek de değil. Bugüne kadar ‘tavsiyeleri’ nedeni ile zarar gören insanları bir araya getirmek, yargı yolunun açık olduğu konusunda farkındalık yaratmak, ayrıca toplumun geri kalanını da onun tavsiyelerine harfiyen uyanların acı tecrübeleri ışığında bilgilendirmek amacım.” dedi. Tüm ilaçlar 'stop''Hürriyet'ten Fulya Soybaş'ın haberine göre, Ceyhun Ülker, 8 Kasım 2024'te yaşamını yitirdi. Şikayet dilekçesine ve arkadaşı Özcan Yaman'ın anlatımlarına göre ise süreç şu şekilde işledi; Neden 'Karatay Mağdurları Platformu' kurduğunu anlattıDr. Ozan Ünlü’nün “Karatay Mağdurları Platformu” kurmasının altındaki iki nedenden biri de işte bu, Ülker’e uygulandığı iddia edilen tedavilerin yanlışlığı. Dr. Ünlü, "Karatay, neredeyse her programda, kolesterol ilaçlarının bırakılması gerektiğini, işe yaramadığını söylüyor. Oysa dünyada 250, Türkiye’de 165 kişiden biri ailesel hiperkolesterolemi (AH) hastası ve erken yaşlarda hayatlarını kaybetme ihtimalleri var. 80 milyonluk bir ülkede TV’ye çıkıp, bu kadar sık görülen ve ölümle sonuçlanabilecek bir hastalık için ‘İlacı bırakın!’ demek en az 500 bin hastanın hayatına kastetmek ya da hayatlarından binlerce yıl götürmek demektir. Bu beni dehşete düşürdü.”Bunun adı 'malpraktis'Karatay başta TV’de boy gösteren bazı diğer hekimlerin de ‘doğal’ olarak pazarladığı birçok söylemin bilimsel olmadığının altını çizen Dr. Ünlü, bu söylemlerin yargı makamlarınca ‘ifade özgürlüğü’ olarak kabul edilmesini yanlış buluyor:İtibarsızlaştırma kampanyası yorumuHaberde, Prof. Dr. Canan Karatay’ın iletişim danışmanına ulaşıp, röportaj isteğinde bulunulduğu ama “Karatay Mağdurları Platformu” hakkında yorum yapmayacaklarını, bunun bir itibarsızlaştırma kampanyası olduğunu ve haklarını yargı yoluyla arayacakları bilgisinin iletildiği kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/prof-dr-canan-karatay-meslekten-men-talebiyle-hakim-karsisina-cikacak-1092028082.html

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