Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehitlerimize Allah rahmet eylesin' mesajı

MSB, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Ankara, Tiflis ile koordineli arama kurtarma çalışması... 11.11.2025, Sputnik Türkiye

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan hava sahasında düştüğünü duyurdu. Uçağın, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken irtibatının kesildiği ve Gürcistan topraklarında düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak harekete geçtiği açıklandı.Uçak Azerbaycan’dan havalanmıştıMSB’nin açıklamasına göre, C-130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan’daki görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmek üzere havalanmıştı. Ancak, Gürcistan hava sahasına girildikten kısa süre sonra uçakla temas kesildi. İlk belirlemelere göre, uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü değerlendiriliyor.Bakanlık: “Arama kurtarma çalışmaları sürüyor”MSB Basın Servisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Hava Kuvvetlerimize ait bir C-130 askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan’da düşmüştür. Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.”Bakanlık, kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve detayların olay yeri incelemesinin ardından paylaşılacağını bildirdi.

