https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/msb-turk-kargo-ucagi-gurcistanda-dustu-1100898634.html
Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehitlerimize Allah rahmet eylesin' mesajı
Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehitlerimize Allah rahmet eylesin' mesajı
Sputnik Türkiye
MSB, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Ankara, Tiflis ile koordineli arama kurtarma çalışması... 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T15:32+0300
2025-11-11T15:32+0300
2025-11-11T16:20+0300
türki̇ye
gürcistan
milli savunma bakanlığı (msb)
uçak
uçak kazası
uçak kazaları
yılsonu2025
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100899640_0:23:671:400_1920x0_80_0_0_ddb0f0cfc6b569d3ebe27533b139196e.png
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan hava sahasında düştüğünü duyurdu. Uçağın, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken irtibatının kesildiği ve Gürcistan topraklarında düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak harekete geçtiği açıklandı.Uçak Azerbaycan’dan havalanmıştıMSB’nin açıklamasına göre, C-130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan’daki görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmek üzere havalanmıştı. Ancak, Gürcistan hava sahasına girildikten kısa süre sonra uçakla temas kesildi. İlk belirlemelere göre, uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü değerlendiriliyor.Bakanlık: “Arama kurtarma çalışmaları sürüyor”MSB Basın Servisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:“Hava Kuvvetlerimize ait bir C-130 askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan’da düşmüştür. Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.”Bakanlık, kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve detayların olay yeri incelemesinin ardından paylaşılacağını bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/beyaz-sarayda-uclu-zirvenin-detaylari-turkiye-abd-ve-suriye-1100896644.html
türki̇ye
gürcistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0b/1100899640_0:0:671:504_1920x0_80_0_0_aac2cad8ec2ff1437bb621ad9aef4f01.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
gürcistan, milli savunma bakanlığı (msb), uçak, uçak kazası, uçak kazaları, yılsonu2025
gürcistan, milli savunma bakanlığı (msb), uçak, uçak kazası, uçak kazaları, yılsonu2025
Türk askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Şehitlerimize Allah rahmet eylesin' mesajı
15:32 11.11.2025 (güncellendi: 16:20 11.11.2025)
MSB, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönen C-130 tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan’da düştüğünü açıkladı. Ankara, Tiflis ile koordineli arama kurtarma çalışması yürütüyor. Canlı yayında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şehitlerimize Allah rahmet eylesin, enkaza ulaşmak için koordineli bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Hava Kuvvetleri’ne ait C-130 Hercules tipi askeri nakliye uçağının Gürcistan hava sahasında düştüğünü duyurdu.
Uçağın, Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönüş yolundayken irtibatının kesildiği ve Gürcistan topraklarında düştüğünün tespit edildiği belirtildi. Olayın ardından arama kurtarma ekiplerinin Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak harekete geçtiği açıklandı.
Uçak Azerbaycan’dan havalanmıştı
MSB’nin açıklamasına göre, C-130 askeri kargo uçağı, Azerbaycan’daki görevini tamamladıktan sonra Türkiye’ye dönmek üzere havalanmıştı. Ancak, Gürcistan hava sahasına girildikten kısa süre sonra uçakla temas kesildi. İlk belirlemelere göre, uçağın dağlık bir bölgeye düştüğü değerlendiriliyor.
Bakanlık: “Arama kurtarma çalışmaları sürüyor”
MSB Basın Servisi’nden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
“Hava Kuvvetlerimize ait bir C-130 askeri nakliye uçağı, Azerbaycan’dan ülkemize dönüşü sırasında Gürcistan’da düşmüştür. Gürcistan makamlarıyla koordineli olarak arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır.”
Bakanlık, kazanın nedeni hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadığını ve detayların olay yeri incelemesinin ardından paylaşılacağını bildirdi.