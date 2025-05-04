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Oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Oyuncu Necip Naşit Özcan 68 yaşında hayatını kaybetti. Özcan, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu. 04.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-04T17:32+0300
2025-05-04T18:46+0300
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naşit özcan
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sanatçı
adile naşit
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Sanatçı Necip Naşit Özcan, beyin kanaması nedeniyle 27 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.Tuluat ustası Naşit Bey'in torunu ve Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in de yeğeni olan Naşit Özcan, tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğin yanı sıra seslendirme sanatçısıydı.Necip Naşit Özcan, 18 televizyon dizisi ve 4 sinema filminde oynadı; birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.Naşit Özcan kimdir?Adile Naşit'in ise yeğeni Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan 1957'de İstanbul'da doğdu. 1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Özcan, 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.1979 - 1980 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi alan Naşit Özcan, Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.
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Oyuncu Naşit Özcan hayatını kaybetti

17:32 04.05.2025 (güncellendi: 18:46 04.05.2025)
© AA / Rabia AydoğduAdile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakımda
Adile Naşit’in yeğeni Naşit Özcan beyin kanaması geçirdi: Yoğun bakımda - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2025
© AA / Rabia Aydoğdu
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Oyuncu Necip Naşit Özcan 68 yaşında hayatını kaybetti. Özcan, 27 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede tedavi görüyordu.
Sanatçı Necip Naşit Özcan, beyin kanaması nedeniyle 27 Şubat'tan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Tuluat ustası Naşit Bey'in torunu ve Selim Naşit'in oğlu, Adile Naşit'in de yeğeni olan Naşit Özcan, tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliğin yanı sıra seslendirme sanatçısıydı.
Necip Naşit Özcan, 18 televizyon dizisi ve 4 sinema filminde oynadı; birçok tiyatro oyununun da yönetmenliğini yaptı.

Naşit Özcan kimdir?

Adile Naşit'in ise yeğeni Selim Naşit Özcan'ın oğlu olan Necip Naşit Özcan 1957'de İstanbul'da doğdu.
1971 yılında Gönül Ülkü - Gazanfer Özcan Tiyatrosu'nda yönetmenliğini Ferih Egemen'in yaptığı 'Ben Çalmadım' adlı çocuk oyunuyla ilk kez sahneye çıkan Özcan, 1977 yılında Akbank Çocuk Tiyatrosu'nda profesyonel tiyatro kariyerine başladı.
1979 - 1980 döneminde Ali Poyrazoğlu Tiyatrosu'nun açtığı kurslarda tiyatro eğitimi alan Naşit Özcan, Akbank Çocuk Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Şan Müzikholü, Abdullah Şahin Tiyatrosu gibi çeşitli tiyatrolarda çalıştıktan sonra İstanbul Şehir Tiyatroları'na katıldı.
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