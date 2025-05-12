https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/gazeteci-yilmaz-ozdil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1096160669.html
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında re'sen soruşturma başlattı. 12.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-12T23:37+0300
2025-05-12T23:37+0300
2025-05-12T23:37+0300
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında soruştuma başlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” ifadelerini kullanması sebebiyle Özdil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/pkknin-feshedilmesi-karari-hakkinda-konusan-simsek-yatirim-iklimi-daha-da-iyilesecek-1096159618.html
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Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında re'sen soruşturma başlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında soruştuma başlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” ifadelerini kullanması sebebiyle Özdil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Yılmaz Özdil şahıs hakkında bugün kullanmış olduğu sosyal medya hesabından Türkiye Cumhuriyeti devletini hedef alan, aşağılayıcı nitelikteki paylaşımı nedeniyle TCK md.301 uyarınca re’sen soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.