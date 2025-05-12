https://anlatilaninotesi.com.tr/20250512/gazeteci-yilmaz-ozdil-hakkinda-sorusturma-baslatildi-1096160669.html

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında soruşturma başlatıldı

Sputnik Türkiye

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gazeteci Yılmaz Özdil hakkında re'sen soruşturma başlattı. 12.05.2025, Sputnik Türkiye

2025-05-12T23:37+0300

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türki̇ye

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Yılmaz Özdil hakkında soruştuma başlattı. Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımında “Türkiye Cumhuriyeti Devleti şu an itibarıyla devlet olma özelliğini yitirmiş durumda” ifadelerini kullanması sebebiyle Özdil hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

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