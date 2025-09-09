https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-domenico-tedesco-istanbulda-1099240692.html
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'da
09.09.2025
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. İtalyan teknik adamı sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.Tedesco, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yapacak Gökhan Gönül'le havalimanından ayrıldı.
