Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahcenin-yeni-teknik-direktoru-domenico-tedesco-istanbulda-1099240692.html
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'da
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'da
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco İstanbul'a geldi. 09.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-09T22:40+0300
2025-09-09T22:40+0300
spor
fenerbahçe
domenico tedesco
teknik direktör
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099233289_0:44:1024:620_1920x0_80_0_0_2a308cb71a765c6aeaf06652cda48ab6.jpg
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. İtalyan teknik adamı sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.Tedesco, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yapacak Gökhan Gönül'le havalimanından ayrıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250909/fenerbahce-baskani-koc-sampiyonluk-ve-avrupa-ligi-finali-oynamak-en-buyuk-hedefimiz-1099237989.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099233289_92:0:1003:683_1920x0_80_0_0_e75c5582c7c5be2148f13073ff71ca06.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
fenerbahçe, domenico tedesco, teknik direktör
fenerbahçe, domenico tedesco, teknik direktör

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco İstanbul'da

22:40 09.09.2025
© AP Photo / Denes ErdosDomenico Tedesco
Domenico Tedesco - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Abone ol
Fenerbahçe'nin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Domenico Tedesco İstanbul'a geldi.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Domenico Tedesco Almanya'dan kalkan uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne geldi. İtalyan teknik adamı sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladı.
Tedesco, Fenerbahçe Futbol Direktörü Devin Özek ile sarı-lacivertli takımda yardımcılığını yapacak Gökhan Gönül'le havalimanından ayrıldı.
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.09.2025
SPOR
Fenerbahçe Başkanı Koç: Şampiyonluk ve Avrupa Ligi Finali oynamak en büyük hedefimiz
19:58
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала