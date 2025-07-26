https://anlatilaninotesi.com.tr/20250726/mhrsde-yeni-donem-randevu-almadan-once-bu-adim-zorunlu-oldu-1098158066.html

MHRS'de yeni dönem: Randevu almadan önce bu adım zorunlu oldu

MHRS'de yeni dönem: Randevu almadan önce bu adım zorunlu oldu

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanlığı, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) üzerinden uzman hekim randevusu almak isteyen vatandaşlar için “Aile Hekimine Yönlendirme” uygulamasını... 26.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-26T15:04+0300

2025-07-26T15:04+0300

2025-07-26T15:04+0300

türki̇ye

randevu

merkezi hekim randevu sistemi (mhrs)

aile hekimi

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve kaynakları daha verimli kullanmak amacıyla yeni bir düzenlemeye gidildi.Sağlık Bakanlığı, MHRS üzerinden randevu talebi oluşturmadan önce vatandaşların tercihine sunmak üzere "Aile Hekimine Yönlendirme" uygulamasını devreye aldı.25 Temmuz'da hayata geçirilen uygulamayla vatandaşlar, MHRS üzerinden randevu talebi bırakma işlemi öncesinde "Aile Hekimine Yönlendirme" ekranıyla karşılaşacak.Tercihleri doğrultusunda aile hekimine yönlendirilen kişiler, önce aile hekimlerince muayene edilecek ve değerlendirmeleri yapılacak.Aile hekimi değerlendirmesi sonrası kolay randevuAile hekimleri, muayene sonrası gerek duyulan durumlarda, kayıtlı nüfusları için kendilerine ayrılan rezerv kontenjan sayesinde MHRS üzerinden kişilere doğrudan uzman hekim randevusu oluşturabilecek.Uygulamayla vatandaşların uzman hekimlere erişiminin hızlanması, aile hekimliği kapasitelerinin daha verimli kullanılması ve birinci basamakta çözülebilecek sağlık sorunlarının doğrudan aile hekimlerince yönetilmesi hedefleniyor.

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randevu, merkezi hekim randevu sistemi (mhrs), aile hekimi