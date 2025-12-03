https://anlatilaninotesi.com.tr/20251203/mhp-teklifi-meclise-sundu-universite-ogrencileri-icin-otv-ve-kdv-muafiyeti-1101519257.html
MHP teklifi Meclis'e sundu: Üniversite öğrencileri için ÖTV ve KDV muafiyeti
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Özel Tüketim Vergisi Kanunu ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığı'na sundu.Teklif, yükseköğretim öğrencilerinin akıllı telefon, bilgisayar ve tablet alımlarında ÖTV ve KDV muafiyeti getirilmesini öngörüyor.Teklifin gerekçesinde, uzaktan ve hibrit eğitimin kalıcı hale gelmesinin öğrenciler için teknolojik cihazları temel bir ihtiyaç haline getirdiği vurgulandı. Artan döviz kuru ve küresel ekonomik koşullar nedeniyle yükselen cihaz fiyatlarının öğrenciler ve aileleri üzerinde ciddi bir yük oluşturduğu belirtildi. Bu durumun, özellikle dezavantajlı öğrencilerde eğitimde fırsat eşitliğini zedelediği ifade edildi.Düzenlemenin, gençlerin çağın gerektirdiği dijital altyapıya erişimini destekleyeceği; uzun vadede nitelikli iş gücünü ve dijital dönüşümü güçlendireceği belirtildi.Teklife göre, 26 yaşını doldurmamış, açık öğretim hariç yükseköğretim öğrencileri, bir defaya mahsus olmak üzere ve cihazı iki yıl satmama şartıyla, satın alacakları sıfır akıllı telefon, bilgisayar ve tabletlerde ÖTV ve KDV ödemeyecek.
