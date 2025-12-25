https://anlatilaninotesi.com.tr/20251225/sadettin-saran-icin-adli-kontrol-talebi-1102214233.html
Sadettin Saran için adli kontrol talebi
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işleminin ardından adli kontrol... 25.12.2025, Sputnik Türkiye
13:02 25.12.2025 (güncellendi: 13:13 25.12.2025)
İstanbul'da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran, ifade işleminin ardından adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında elde edilen ek delillere göre, üzerine atılı “uyuşturucu madde temin etme, uyuşturucu kullanımını kolaylaştırmak ve uyuşturucu kullanma” suçlarından İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan Sadettin Saran, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
Savcılık ifadesi sonrası hakimliğe gönderildi
İstanbul’da yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında savcılığa ifade veren Sadettin Saran, ifadesinin tamamlanmasının ardından adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
Türkiye’ye dönüşünün ardından ifadeye gelen Sadettin Saran, Adli Tıp Kurumu’na sevk edilerek uyuşturucu testi için kan ve saç örneği vermişti.
Test sonucu pozitif çıkmıştı
Hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol kararı bulunan Sadettin Saran’ın, yapılan testler sonucunda kokain maddesinin pozitif çıktığı öğrenilmişti.