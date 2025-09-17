https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/emekli-albay-orkun-ozeller-tutuklandi-1099449729.html
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Sputnik Türkiye
Emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T19:11+0300
2025-09-17T19:11+0300
2025-09-17T19:40+0300
türki̇ye
türkiye
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı merkezi
gözaltı süresi
tutuklama emri
tutuklama
tutuklanma
tutuklama kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099449436_0:265:2048:1417_1920x0_80_0_0_fe6054ac47242ba4d59c7562b6ded395.jpg
Emekli Albay Orkun Özeller 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/antalya-emniyet-mudurlugunden-uzaklastirilan-ilker-arslan-tutuklama-talep-edildi-1099175883.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099449436_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0799ac02db8c8f9b84298fd0f68db473.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
türkiye, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, tutuklama emri, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı
türkiye, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, tutuklama emri, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
19:11 17.09.2025 (güncellendi: 19:40 17.09.2025)
Emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Özeller, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emekli Albay Orkun Özeller 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür” ifadelerini kullandı.