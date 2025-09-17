Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/emekli-albay-orkun-ozeller-tutuklandi-1099449729.html
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı
Sputnik Türkiye
Emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk... 17.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-17T19:11+0300
2025-09-17T19:40+0300
türki̇ye
türkiye
gözaltı
gözaltı kararı
gözaltı merkezi
gözaltı süresi
tutuklama emri
tutuklama
tutuklanma
tutuklama kararı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099449436_0:265:2048:1417_1920x0_80_0_0_fe6054ac47242ba4d59c7562b6ded395.jpg
Emekli Albay Orkun Özeller 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/antalya-emniyet-mudurlugunden-uzaklastirilan-ilker-arslan-tutuklama-talep-edildi-1099175883.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099449436_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0799ac02db8c8f9b84298fd0f68db473.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, tutuklama emri, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı
türkiye, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, tutuklama emri, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

19:11 17.09.2025 (güncellendi: 19:40 17.09.2025)
© Fotoğraf : Orkun Özeller XOrkun Özeller
Orkun Özeller - Sputnik Türkiye, 1920, 17.09.2025
© Fotoğraf : Orkun Özeller X
Abone ol
Emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Özeller, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Emekli Albay Orkun Özeller 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.
Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür” ifadelerini kullandı.
Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2025
TÜRKİYE
Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan İlker Arslan tutuklandı
7 Eylül, 18:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала