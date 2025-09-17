https://anlatilaninotesi.com.tr/20250917/emekli-albay-orkun-ozeller-tutuklandi-1099449729.html

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Emekli Albay Orkun Özeller tutuklandı

Sputnik Türkiye

Emekli Albay Orkun Özeller, 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan gözaltına alınmıştı. Adli işlemlerin ardından İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk... 17.09.2025, Sputnik Türkiye

2025-09-17T19:11+0300

2025-09-17T19:11+0300

2025-09-17T19:40+0300

türki̇ye

türkiye

gözaltı

gözaltı kararı

gözaltı merkezi

gözaltı süresi

tutuklama emri

tutuklama

tutuklanma

tutuklama kararı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/11/1099449436_0:265:2048:1417_1920x0_80_0_0_fe6054ac47242ba4d59c7562b6ded395.jpg

Emekli Albay Orkun Özeller 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçundan tutuklandı.Özeller’in avukatı Doğukan Kozan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Orkun Özeller, İstanbul 1. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Ancak onun için önemli olan Türk milletinin vicdanından yansıyan hükümdür” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250907/antalya-emniyet-mudurlugunden-uzaklastirilan-ilker-arslan-tutuklama-talep-edildi-1099175883.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, gözaltı, gözaltı kararı, gözaltı merkezi, gözaltı süresi, tutuklama emri, tutuklama, tutuklanma, tutuklama kararı