Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam teklifi ne kadar? Bakan Işıkhan ilk teklifi açıkladı

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam teklifi ne kadar? Bakan Işıkhan ilk teklifi açıkladı

2025-08-12T14:11+0300

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin 2026-2027 yıllarını kapsayan mali ve sosyal haklarını belirleyecek 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantılara, yetkili konfederasyon Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş katılmıştı.İlk oturumda hizmet kollarına ilişkin talepler, 5 Ağustos’ta ise kamu çalışanlarının genel talepleri görüşülmüştü. Kamu işveren tarafının memur ve memur emeklileri için ilk zam teklifi bugün belli oldu.Memur ve memur emeklileri toplu sözleşme zam teklifi ne kadar?Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ilk 6 ayda yüzde 10, ikinci altı ayda yüzde 6 zam teklifini açıkladı. Zam teklifi, 2027 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ay için yüzde 4 şeklinde oldu.Memurlardan zam teklifine yanıtMemur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Bu ciddiyetsiz teklifi reddediyoruz. Bu teklif 19 saniye bile üzerinde düşünülmediğini gösteriyor" dedi.Memurların zam talebi4 milyon kamu görevlisi ve 2 milyon memur emeklisinin 2026-2027 yılına ilişkin mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşmede Memur-Sen; 2026 yılının ilk 6 ayı için 10 bin lira taban aylık zammı, yüzde 10 refah payı, yüzde 25 oranında zam ve dini bayramlarda 23 bin 400 lira ikramiye talep etmişti.

