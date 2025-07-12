https://anlatilaninotesi.com.tr/20250712/bddk-duyurdu-kredi-karti-ve-ihtiyac-kredilerine-yeniden-yapilandirmada-kapsam-genisledi-1097828285.html

BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yeniden yapılandırmada kapsam genişledi

BDDK duyurdu: Kredi kartı ve ihtiyaç kredilerine yeniden yapılandırmada kapsam genişledi

Sputnik Türkiye

BDDK, kredi kartı ve ihtiyaç kredisi yapılandırmalarında kapsamı genişleterek borçların 48 aya kadar yapılandırılmasına olanak tanıdı. Yeni düzenlemeyle dönem... 12.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-12T00:51+0300

2025-07-12T00:51+0300

2025-07-12T00:58+0300

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredilerinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin kapsamlı bir karar aldı.Yapılan yeni düzenlemeyle birlikte, borçlu bireylerin yükünün hafifletilmesi ve finansal istikrarın desteklenmesi amacıyla yapılandırma şartlarında önemli esneklikler tanındı. Yeni düzenlemeye göre, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarının maksimum 48 aya kadar vadelendirilebileceği açıklandı. Yapılandırmadan faydalanmak isteyen bireysel müşterilerin önümüzdeki 3 ay içinde başvuruda bulunmaları gerektiği belirtildi. BDDK’nın açıklamasına göre yapılandırma imkanından dönem borcunu kısmen veya tamamen ödeyemeyen bireysel kredi kartı müşterileri, anapara ve/veya faiz ödemelerinde herhangi bir gecikme yaşayan ihtiyaç kredisi kullanıcıları, daha önce yeniden yapılandırma işlemi yapılmış olan bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi müşterileri faydalanabilecek.Yapılandırma süresince, kredi kartı kullanıcıları için borcun yarısı ödenmeden kart limitlerinde artış yapılmayacak. İhtiyaç kredilerinde ise yapılandırma sonrası, mevcut borç bakiyesini aşacak şekilde yeni kredi verilmesi yasaklandı.Düzenleme kapsamında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) da azami faiz oranını belirledi. Buna göre, kredi kartı yapılandırmalarında uygulanacak en yüksek aylık faiz oranı yüzde 3.11 olacak.Yapılandırmada neler değişti?BDDK'nın yeni kararına göre, kredi kartı yapılandırması artık sadece asgari ödeme değil, dönem borcunun kısmen ya da tamamen ödenmemesi durumunda da mümkün olacak. İhtiyaç kredilerinde yapılandırma için '30 günü aşan gecikme' şartı kaldırılarak 'her türlü gecikmiş ödeme' yeterli sayılacak. Ayrıca yapılandırma için esas alınacak borç bakiyesi, karar tarihine değil başvuru tarihine göre belirlenecek ve daha önce yapılandırılan krediler tekrar yapılandırılabilecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250325/bddk-duyurdu-bankalara-hisse-geri-aliminda-sermaye-esnekligi-1094843423.html

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