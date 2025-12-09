Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-gozaltina-alindi-1101667935.html
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı bildirildi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-09T20:51+0300
2025-12-09T20:52+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_0:1:762:430_1920x0_80_0_0_062a31e764c301da4d0e1833d18028a6.jpg
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_95:0:668:430_1920x0_80_0_0_dbcacadc46d7534df6708c7f7692f7fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, mehmet akif ersoy
türkiye, mehmet akif ersoy

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı

20:51 09.12.2025 (güncellendi: 20:52 09.12.2025)
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.12.2025
© Fotoğraf : Habertürk Tv
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı bildirildi.
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала