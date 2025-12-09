https://anlatilaninotesi.com.tr/20251209/gazeteci-mehmet-akif-ersoy-gozaltina-alindi-1101667935.html
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı bildirildi. 09.12.2025, Sputnik Türkiye
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy gözaltına alındı
20:51 09.12.2025 (güncellendi: 20:52 09.12.2025)
Ayrıntılar geliyor
Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı bildirildi.