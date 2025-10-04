https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/sgkdan-emeklilere-tebligat-3-gun-sure-verildi-maaslar-faiziyle-geri-isteniyor-1099905119.html

SGK’dan emeklilere tebligat: 3 gün süre verildi, maaşlar faiziyle geri i̇steniyor

SGK’dan emeklilere tebligat: 3 gün süre verildi, maaşlar faiziyle geri i̇steniyor

Sputnik Türkiye

SGK, usulsüz emeklilik şüphesi bulunan vatandaşlara tebligat göndermeye başladı. 3 gün içinde başvuru zorunlu. İşte SGK’nın 2025 denetimleri ve tüm detaylar.

2025-10-04T11:39+0300

2025-10-04T11:39+0300

2025-10-04T11:39+0300

ekonomi̇

ankara

i̇zmir

türkiye

sgk

emekli

emekli

emekli maaşı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097352762_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_6aba2ee8a977ba943228591fea0594f4.jpg

2025 yılında Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yapay zekâ desteği ve ihbar mekanizmasıyla emeklilik işlemlerini mercek altına aldı. Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyükşehirlerde yapılan denetimlerde, şüpheli işlemler için vatandaşlara savunma yazısı gönderildi.3 gün i̇çinde başvuru zorunluluğuEvine tebligat ulaşan vatandaşların, 3 iş günü içinde en yakın SGK il veya ilçe müdürlüğüne başvurması gerekiyor. Bu aşamada emeklilerin yalnızca bilgisine başvuruluyor, neden şüpheli görüldüklerine dair detay paylaşılmıyor.En çok sahte sigortalılık ve sahte boşanma tespit edildiSGK’nın denetimlerinde en sık karşılaşılan usulsüzlükler arasında sahte sigortalılık ve sahte boşanma işlemleri öne çıkıyor. Kurum, emeklilik öncesi son 5 yıllık çalışma geçmişini inceleyerek şüpheli görülen kişilerin savunmalarını talep ediyor.100 bin kişiye yaklaşıldıŞüpheli emeklilik tespiti kapsamında hazırlanan tebligat sayısı 100 bine yaklaşırken, 2026 yılında denetimlerin daha küçük şehirlere kaydırılması planlanıyor.Maaşlar faiziyle geri alınacakUsulsüzlük tespiti yapılması halinde, emekli vatandaşlardan bugüne kadar aldıkları tüm maaşların yasal faiziyle birlikte geri tahsil edileceği açıklandı. Ayrıca SGK, gerekli görmesi halinde adli makamlara suç duyurusunda da bulunabilecek.Yeniden emeklilik şartlarıUsulsüz emeklilik hakkı iptal edilenlerin, yeniden emekli olabilmeleri için haksız yere aldıkları maaşları iade etmeleri ve eksik kalan prim günlerini tamamlamaları gerekiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251004/zorunlu-kis-lastigi-uygulamasinda-tarih-one-cekildi-yeni-tarihler-ve-cezalar-belli-oldu-1099903624.html

ankara

i̇zmir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

sgk emeklilere tebligat, sgk maaş geri ödeme, sgk usulsüz emeklilik 2025, sgk 3 gün başvuru, sahte sigortalılık, sahte boşanma sgk, sgk maaş faiziyle geri alınıyor, sgk denetimleri 2025, sgk tebligat savunma yazısı, sgk emeklilik iptali