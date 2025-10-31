Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ibbnin-istanbul-senin-sorusturmasinda-4-tutuklama-1100656325.html
İBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama
İBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama
Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel veri ve konum bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı... 31.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-31T22:15+0300
2025-10-31T22:23+0300
türki̇ye
haberler
türkiye
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb)
i̇bb
i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu
i̇bb meclisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_46fa29840cbf6fd39ae989cabb1ac271.jpg
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel bilgileriyle konum verilerinin iki farklı ülkeye aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, dört isim için tutuklama, bir kişi için ise adli kontrol talebinde bulundu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talebi değerlendirerek 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251030/etkin-pismanlik-kapsaminda-tahliye-edilmisti-ibb-sorusturmasinda-adem-soytekin-yeniden-tutuklandi-1100611319.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/05/1096822766_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_5eabdf8a295136869bb002168a078be9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb meclisi
haberler, türkiye, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb), i̇bb, i̇stanbul büyükşehir belediyesi (i̇bb) bilim danışma kurulu, i̇bb meclisi

İBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama

22:15 31.10.2025 (güncellendi: 22:23 31.10.2025)
© AAİBB
İBB - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2025
© AA
Abone ol
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel veri ve konum bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel bilgileriyle konum verilerinin iki farklı ülkeye aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, dört isim için tutuklama, bir kişi için ise adli kontrol talebinde bulundu.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talebi değerlendirerek 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
İstanbul Adliye - Sputnik Türkiye, 1920, 30.10.2025
TÜRKİYE
Etkin pişmanlık kapsamında tahliye edilmişti: İBB soruşturmasında Adem Soytekin yeniden tutuklandı
Dün, 11:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала