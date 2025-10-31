https://anlatilaninotesi.com.tr/20251031/ibbnin-istanbul-senin-sorusturmasinda-4-tutuklama-1100656325.html

İBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama

'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel bilgileriyle konum verilerinin iki farklı ülkeye aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, dört isim için tutuklama, bir kişi için ise adli kontrol talebinde bulundu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talebi değerlendirerek 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.

