İBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel veri ve konum bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı...
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel bilgileriyle konum verilerinin iki farklı ülkeye aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, dört isim için tutuklama, bir kişi için ise adli kontrol talebinde bulundu. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talebi değerlendirerek 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.
türki̇ye
İBB'nin 'İstanbul Senin' soruşturmasında 4 tutuklama
22:15 31.10.2025 (güncellendi: 22:23 31.10.2025)
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, 'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel veri ve konum bilgilerinin yurt dışına sızdırıldığı iddiasıyla yürüttüğü soruşturmada gözaltına alınan 5 şüpheliden 4’ü tutuklandı. Bir şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
'İstanbul Senin' uygulaması üzerinden 4.7 milyon kullanıcının kişisel bilgileriyle konum verilerinin iki farklı ülkeye aktarıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık, dört isim için tutuklama, bir kişi için ise adli kontrol talebinde bulundu.
İstanbul Sulh Ceza Hakimliği, talebi değerlendirerek 4 şüphelinin tutuklanmasına, bir şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.