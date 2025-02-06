Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı: 6 Şubat'ın hüznü hissedildi

© AA / Sinan Doruk
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi.
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© AA / Sinan Doruk
6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi.
© AA / Sinan Doruk
Meydanlara kurulan çadırlarda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.
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© AA / Sinan Doruk
Meydanlara kurulan çadırlarda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.
© AA / Sinan Doruk
Depremde yakınlarını kaybedenler törende bir araya geldi.
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© AA / Sinan Doruk
Depremde yakınlarını kaybedenler törende bir araya geldi.
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
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© AA / Sinan Doruk
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
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© AA / Sinan Doruk
© AA
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© AA
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
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© AA / Sinan Doruk
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
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© AA / Sinan Doruk
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
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© AA / Sinan Doruk