Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı: 6 Şubat'ın hüznü hissedildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Simit 20 TL'ye çıktı, denetimler başladı: Esnaf mı suçlu, maliyetler mi?
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
6 Şubat depreminin kayıp çocukları: ‘Bakanlık ve sivil toplum kuruluşları iş birliği içinde olmalı’
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
13 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
İbrahim Güllü: 'Memnun kalmadığımız hizmete bile “servis ücreti” adı altında bahşiş veriyoruz'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Dünya Tersine Dönse Bile Asla İşinden Olup Aç Kalmayacak 17 Meslek Sahibi
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Elon Musk ABD'nin yapay zeka stratejileriyle ilgili yaklaşımını duyurdu
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
8 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:09
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
118 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
YAZI - YORUM
Fethi Yılmaz'la Yazı - Yorum
11:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:31
34 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:06
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
88 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
ÖZEL HABER
6 Şubat depremi yargılamaları: Hayal kırıklığı
17:40
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250206/asrin-felaketinde-hayatini-kaybedenler-anildi-6-subatin-huznu-hissedildi--1093404911.html
Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı: 6 Şubat'ın hüznü hissedildi
Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı: 6 Şubat'ın hüznü hissedildi
Sputnik Türkiye
6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin 2. yılı dolayısıyla 11 kentte anma töreni gerçekleştirildi. Kent meydanlarında... 06.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-06T00:25+0300
2025-02-06T00:25+0300
türkiye
kent
deprem
6 şubat kahramanmaraş depremi
6 şubat tatil mi
kahramanmaraş
adana
osmaniye
adıyaman
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093403407_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_b2956b2676b5cebe9ffbf0bf0730b32b.jpg
türkiye
kent
kahramanmaraş
adana
osmaniye
adıyaman
şanlıurfa
hatay
kayseri
diyarbakır
gaziantep
kilis
malatya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/02/06/1093403407_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_b79a21900c7e2fa35c5db852aaad538b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
фото, kent, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, 6 şubat tatil mi, kahramanmaraş, adana, osmaniye, adıyaman, şanlıurfa, hatay, kayseri, diyarbakır, gaziantep, kilis, malatya
фото, kent, deprem, 6 şubat kahramanmaraş depremi, 6 şubat tatil mi, kahramanmaraş, adana, osmaniye, adıyaman, şanlıurfa, hatay, kayseri, diyarbakır, gaziantep, kilis, malatya

Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı: 6 Şubat'ın hüznü hissedildi

00:25 06.02.2025
Abone ol
6 Şubat 2023’te meydana gelen ve 'asrın felaketi' olarak nitelendirilen depremin 2. yılı dolayısıyla 11 kentte anma töreni gerçekleştirildi. Kent meydanlarında düzenlenen programda, depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.
© AA / Sinan Doruk

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi.

6 Şubat 2023&#x27;te meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi. - Sputnik Türkiye
1/9
© AA / Sinan Doruk

6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenlerin mezarları ziyaret edildi.

© AA / Sinan Doruk

Meydanlara kurulan çadırlarda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

Meydanlara kurulan çadırlarda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. - Sputnik Türkiye
2/9
© AA / Sinan Doruk

Meydanlara kurulan çadırlarda Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi.

© AA / Sinan Doruk

Depremde yakınlarını kaybedenler törende bir araya geldi.

Depremde yakınlarını kaybedenler törende bir araya geldi. - Sputnik Türkiye
3/9
© AA / Sinan Doruk

Depremde yakınlarını kaybedenler törende bir araya geldi.

© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye
4/9
© AA / Sinan Doruk
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye
5/9
© AA / Sinan Doruk
© AA
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye
6/9
© AA
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye
7/9
© AA / Sinan Doruk
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye
8/9
© AA / Sinan Doruk
© AA / Sinan DorukKahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )
6 Şubat Depremi - Sputnik Türkiye
9/9
© AA / Sinan Doruk
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала