Asrın felaketinde hayatını kaybedenler anıldı: 6 Şubat'ın hüznü hissedildi

© AA / Sinan Doruk Kahramanmaraş'ta, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yaşamını yitirenler için anma töreni düzenlendi. "Asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremin 2. yılında, Kahramanmaraş Valiliği ile Büyükşehir Belediyesince Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, afette yaşamını yitirenler için Kur'an-ı Kerim okundu ve dualar edildi. ( Sinan Doruk - Anadolu Ajansı )