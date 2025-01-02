https://anlatilaninotesi.com.tr/20250102/atm-para-cekmede-yeni-donem-basladi-para-cekme-limitlerini-guncelledi-1092265474.html

ATM'den para çekmede yeni dönem başladı: Para çekme limitlerini güncelledi

ATM'den para çekmede yeni dönem başladı: Para çekme limitlerini güncelledi

Sputnik Türkiye

1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitleri değişti. Bazı bankalar 20 bin TL'ye kadar limit artırırken, diğerleri 15 bin TL'ye yükseltti. QR kodla para... 02.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-02T07:53+0300

2025-01-02T07:53+0300

2025-01-02T07:54+0300

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Türkiye’deki bankalar, 1 Ocak 2025 itibarıyla ATM para çekme limitlerini artırdı. Mevcut durumda 10 bin TL limit uygulayan bankaların, bu tutarı 15 bin TL’ye yükselttiği belirtilirken, bazı bankalar ise para çekme limitini 20 bin TL’ye çıkardı.Bu düzenleme, müşterilerin günlük nakit ihtiyaçlarını daha hızlı ve kolay karşılamalarına olanak tanıyor. Özellikle büyük tutarlarda nakit çeken kullanıcılar için bu düzenleme önemli bir kolaylık sağladı.QR kod ile para çekme limiti de artırıldıATM’lerden QR kod ile para çekme işlemlerinde de limit artırımı yapıldı. Bankaların mobil uygulamalarını kullanan müşteriler, artık daha yüksek tutarlarda nakit çekim işlemi gerçekleştirebilecek. Bu gelişme, özellikle kart taşımayan ya da acil nakit ihtiyacı duyan kullanıcılar için avantaj sağlıyor.ATM’lerde küçük banknot kullanımı azalıyorSon dönemde ATM’lerde küçük banknot kullanımı kademeli olarak azaltıldı. 10 TL ve 20 TL’lik banknotların çoğu ATM’den kaldırılırken, bu bölümlere 200 TL’lik banknotlar yerleştirildi. Bazı bankalar ise 50 TL ve 100 TL’lik banknotları da kullanıma kapattı.Bu durum, bankaların artan nakit talebine yanıt verebilmek ve ATM’lerin daha uzun süre dolu kalmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirildi. Ancak, özellikle küçük tutarda nakit çekmek isteyen kullanıcılar için zorluk oluşturduğu belirtiliyor.500 ve 1000 TL’lik banknotlar tedavüle girmediKur artışlarının ardından Türkiye’de en yüksek banknot olan 200 TL’nin değeri yaklaşık 5.5 dolara kadar düştü. Ancak, Merkez Bankası henüz 500 TL ve 1000 TL’lik banknotları tedavüle sokmadı.Bu durum, bankaların ATM’lere sık sık nakit eklemek zorunda kalmasına ve operasyonel zorluklarla karşılaşmasına neden oluyor. Çözüm olarak, ATM’lerde büyük banknotların daha fazla kullanılması tercih ediliyor.Müşteri i̇çin ne anlama geliyor?

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