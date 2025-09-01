https://anlatilaninotesi.com.tr/20250901/hatay-havalimaninda-ucuslar-yeniden-basladi-haftalik-tarifeli-sefer-sayisi-21den-52ye-yukseldi-1098987982.html
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı: Haftalık tarifeli sefer sayısı 21'den 52'ye yükseldi
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı: Haftalık tarifeli sefer sayısı 21'den 52'ye yükseldi
01.09.2025
Hatay Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı.2023 depremlerinde hasar almıştıKahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihindeki depremlerde hasar gören Hatay Havalimanı'nda birinci etap çalışmalarının tamamlandığını bildiren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "2 bin 720 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğindeki yardımcı pisti hizmete aldık. Bugün ilk sefer, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Hatay Havalimanı'na gerçekleştirildi." değerlendirmesinde bulundu.Uraloğlu, toplam 10 uçak park pozisyonlu yeni apronun 5 uçaklık kısmını, yeni pist ile apron arasına bağlantı taksi yolu ile regülatör binası ve ısı merkezinin inşa çalışmalarını da tamamladıklarını belirtti.Tarifeli uçuşlar arttıİlk etap çalışmalarının devreye girmesiyle tarifeli uçuş sayılarının da arttığını kaydeden Uraloğlu, "Haftalık tarifeli sefer sayımızı 21'den 52'ye yükselterek 2,5 katına çıkardık. İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen ve Esenboğa uçuşlarına depremden sonra ilk defa İzmir ve Kıbrıs Ercan Havalimanı uçuşları da eklendi." ifadelerini kullandı.Uraloğlu, ayrıca ana pistin yenilenmesi, hızlı çıkış ve bağlantı taksi yolları, çevre duvarı, terminal binası güçlendirmesi ve diğer altyapı çalışmalarının da sürdüğüne dikkati çekti.Öte yandan havalimanına ilk inişi, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan kalkan "PC2134" sefer sayılı uçağı saat 09.30'da gerçekleştirdi.Yenilenen Hatay Havalimanı'ndan yapılan ilk uçuşu ise İstanbul'a dönmek için saat 10.45'te kalkan aynı hava yolu şirketine ait "PC2135" sefer sayılı uçak yaptı.
