https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/gazeteci-yazar-nihat-genc-hayatini-kaybetti-1097607609.html
Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T16:17+0300
2025-07-04T16:17+0300
2025-07-04T16:26+0300
yaşam
nihat genç
akciğer
akciğer kanseri
hayatını kaybetti
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Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle haziran ayında entübe edilmişti. Nihat Genç kimdir?1956 Trabzon doğumlu olan Nihat Genç, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık Okulu’na kayıt yaptırdı. Ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 9 senelik memuriyet hayatından sonra çeşitli dergi ve gazetelerdi teknik eleman olarak çalıştı.Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı.Kısa süreliğine Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül’üne kadar “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” adında program yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve televizyon kanallarında çalışmalarını sürdüren Genç, bir süredir Veryansın Tv'de program yapmakta.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/gazeteci--yazar-nihat-gencten-kotu-haber-entube-edildi-1096799636.html
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nihat genç yaşamını yitirdi, nihat genç kimdir, nihat genç öldü mü, nihat genç kaç yaşında, nihat genç ne kanseri
Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti
16:17 04.07.2025 (güncellendi: 16:26 04.07.2025)
Akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi.
Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle haziran ayında entübe edilmişti.
1956 Trabzon doğumlu olan Nihat Genç, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık Okulu’na kayıt yaptırdı. Ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 9 senelik memuriyet hayatından sonra çeşitli dergi ve gazetelerdi teknik eleman olarak çalıştı.
Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı.Kısa süreliğine Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül’üne kadar “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” adında program yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve televizyon kanallarında çalışmalarını sürdüren Genç, bir süredir Veryansın Tv'de program yapmakta.