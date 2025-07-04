https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/gazeteci-yazar-nihat-genc-hayatini-kaybetti-1097607609.html

Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Gazeteci yazar Nihat Genç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Akciğer kanseri tedavisi gören gazeteci yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi. 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T16:17+0300

2025-07-04T16:17+0300

2025-07-04T16:26+0300

yaşam

nihat genç

akciğer

akciğer kanseri

hayatını kaybetti

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Bir süredir hastanede tedavi gören yazar Nihat Genç yaşamını yitirdi. Akciğer kanseri nedeniyle haziran ayında entübe edilmişti. Nihat Genç kimdir?1956 Trabzon doğumlu olan Nihat Genç, İstanbul İktisadi Ticari İlimler Akademisi ile Ankara Bankacılık Okulu’na kayıt yaptırdı. Ancak siyasi olaylar nedeniyle bu okullardan ayrıldı ve Sağlık İdaresi Yüksek Okulu’ndan mezun oldu. 9 senelik memuriyet hayatından sonra çeşitli dergi ve gazetelerdi teknik eleman olarak çalıştı.Bağımsız ve Kırmızı-Beyaz gibi siyasi dergiler ile Leman dergisinde yazıları yayımlandı.Kısa süreliğine Akşam Gazetesi’nde köşe yazarlığı yaptı. Sky Türk adlı televizyon kanalında Serdar Akinan ile 2008 Eylül’üne kadar “Nihat Genç ile Ne Var Ne Yok” adında program yaptı. Çeşitli dergi, gazete ve televizyon kanallarında çalışmalarını sürdüren Genç, bir süredir Veryansın Tv'de program yapmakta.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250604/gazeteci--yazar-nihat-gencten-kotu-haber-entube-edildi-1096799636.html

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