https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/ekrem-imamoglu-diploma-davasinda-ilk-kez-hakim-karsisinda-tahsil-durumu-sorusuna-yuksek-lisans-1099317990.html
Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısında: 'Tahsil durumu' sorusuna 'yüksek lisans' yanıtı
Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısında: 'Tahsil durumu' sorusuna 'yüksek lisans' yanıtı
Sputnik Türkiye
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde... 12.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-12T12:37+0300
2025-09-12T12:37+0300
2025-09-12T12:58+0300
türki̇ye
ekrem i̇mamoğlu
diploma
sahte diploma
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_8b46af86823d9ccc2a8ef1aacdd9e3b1.jpg
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görülüyor. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada, İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.Duruşmaya, çok sayıda belediye başkanı, milletvekili, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve izleyiciler katıldı.'Tahsil durumum yüksek lisans'Mahkeme heyetinin soruları üzerine İmamoğlu’na tahsil durumu soruldu. İmamoğlu, “yüksek lisans” cevabını verdi. 'Allah’a şükür sabıkam yok'Duruşmada ayrıca İmamoğlu’nun sabıka kaydı olup olmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya, “Allah’a şükür yok” sözleriyle yanıt verdi.'Savunmanızda bunları anlatacaksınız'Kimlik tespitinin ardından hakim iddianameyi özetledi. Hakimin iddianameyi okuduğu sırada İmamoğlu araya girerek “Şu ana kadar okuduğunuz şeylerin hiçbirisinin benle alakası yok” dedi. Bunun üzerine hakim, “savunmanızda bunları anlatacaksınız zaten” diye cevap verdi.'18 yaşındaki delikanlı bu kadar şeyi nasıl yapmış olabilir?'İddianamenin okunmasının ardından Ekrem İmamoğlu savunmasına başladı. İddianamede okunanların yaşandığı dönem 18 yaşında olduğunu söyleyen İmamoğlu, "18 yaşındaki delikanlı bu kadar şeyi nasıl yapmış olabilir? Bu iddianameyi o savcı yazmadı. Bir sonraki seçimde kazanacağımı bilen kişi yazdırdı" dedi."Bu davanın varlığı bile yüz karasıdır" diyen İmamoğlu, "Sizin bugün bu işe zaman ayırmanızdan bile üzüntü duyuyorum. Bu duruşma konusuyla şimdiden tarihe geçmiştir. Az önce okuduğunuz şeylerin benimle uzaktan yakından ilgisi yok ve ben sahtecilikle yargılanıyorum. Hapis cezası istemiyle yargılanıyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Bu davanın konusu saçmalıktır" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250912/sahte-e-imza-davasinda-ara-karar-durusma-10-ekime-ertelendi-1099315527.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/04/1097596039_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_c0c2789658cdd322f386438e4d9600ae.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ekrem i̇mamoğlu, diploma, sahte diploma
ekrem i̇mamoğlu, diploma, sahte diploma
Ekrem İmamoğlu, diploma davasında ilk kez hakim karşısında: 'Tahsil durumu' sorusuna 'yüksek lisans' yanıtı
12:37 12.09.2025 (güncellendi: 12:58 12.09.2025)
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, lisans diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, İmamoğlu’na tahsil durumu soruldu. İmamoğlu, "Yüksek lisans" yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diplomasının sahte olduğu iddiasıyla açılan davada ilk duruşma görülüyor. İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başlayan yargılamada, İmamoğlu hakkında “resmi belgede sahtecilik” suçundan 2 yıl 6 aydan 8 yıl 9 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep ediliyor.
Duruşmaya, çok sayıda belediye başkanı, milletvekili, İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, oğlu Mehmet Selim İmamoğlu ve izleyiciler katıldı.
'Tahsil durumum yüksek lisans'
Mahkeme heyetinin soruları üzerine İmamoğlu’na tahsil durumu soruldu. İmamoğlu, “yüksek lisans” cevabını verdi.
'Allah’a şükür sabıkam yok'
Duruşmada ayrıca İmamoğlu’nun sabıka kaydı olup olmadığı soruldu. İmamoğlu bu soruya, “Allah’a şükür yok” sözleriyle yanıt verdi.
'Savunmanızda bunları anlatacaksınız'
Kimlik tespitinin ardından hakim iddianameyi özetledi. Hakimin iddianameyi okuduğu sırada İmamoğlu araya girerek “Şu ana kadar okuduğunuz şeylerin hiçbirisinin benle alakası yok” dedi. Bunun üzerine hakim, “savunmanızda bunları anlatacaksınız zaten” diye cevap verdi.
'18 yaşındaki delikanlı bu kadar şeyi nasıl yapmış olabilir?'
İddianamenin okunmasının ardından Ekrem İmamoğlu savunmasına başladı. İddianamede okunanların yaşandığı dönem 18 yaşında olduğunu söyleyen İmamoğlu, "18 yaşındaki delikanlı bu kadar şeyi nasıl yapmış olabilir? Bu iddianameyi o savcı yazmadı. Bir sonraki seçimde kazanacağımı bilen kişi yazdırdı" dedi.
"Bu davanın varlığı bile yüz karasıdır" diyen İmamoğlu, "Sizin bugün bu işe zaman ayırmanızdan bile üzüntü duyuyorum. Bu duruşma konusuyla şimdiden tarihe geçmiştir. Az önce okuduğunuz şeylerin benimle uzaktan yakından ilgisi yok ve ben sahtecilikle yargılanıyorum. Hapis cezası istemiyle yargılanıyorum. Kendimi savunmakta da zorlanıyorum. Bu davanın konusu saçmalıktır" ifadelerini kullandı.