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Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti
Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti
Sputnik Türkiye
Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Özgür Özel'in sarf ettiği sözler nedeniyle açtığı tazminat davasını kaybetti. 03.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-03T13:30+0300
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını oybirliğiyle onadı.Gerekçede, ifadelerin sert ve ağır eleştiri olduğu, kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı belirtildi. Özgür Özel, grup başkanvekili olduğu dönemde TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik, “Dava arkadaşların cezaevindeyken ‘Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi’ diye sitem ediyor. Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.Yargıtay karar verdiBakan Akar, Özel’in kendisine yönelik açıklamalarının, "hakaret ve iftira" mahiyetinde olduğu gerekçesiyle 500 bin TL’lik manevi tazminat talep etmişti. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akar'ı haklı bularak, Özel'in 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.Özgür Özel’in başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, tazminat koşulları oluşmadığından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi.Hulusi Akar ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararını temyiz etti. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle onadı.
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hulusi akar, özgür özel, dava
hulusi akar, özgür özel, dava

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti

13:30 03.02.2025
© AA / Sercan KüçükşahinAK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar
AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar - Sputnik Türkiye, 1920, 03.02.2025
© AA / Sercan Küçükşahin
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Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Özgür Özel'in sarf ettiği sözler nedeniyle açtığı tazminat davasını kaybetti.
Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını oybirliğiyle onadı.
Gerekçede, ifadelerin sert ve ağır eleştiri olduğu, kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı belirtildi. Özgür Özel, grup başkanvekili olduğu dönemde TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik, “Dava arkadaşların cezaevindeyken ‘Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi’ diye sitem ediyor. Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.

Yargıtay karar verdi

Bakan Akar, Özel’in kendisine yönelik açıklamalarının, "hakaret ve iftira" mahiyetinde olduğu gerekçesiyle 500 bin TL’lik manevi tazminat talep etmişti. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akar'ı haklı bularak, Özel'in 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.
Özgür Özel’in başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, tazminat koşulları oluşmadığından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi.
Hulusi Akar ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararını temyiz etti. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle onadı.
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