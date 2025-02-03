https://anlatilaninotesi.com.tr/20250203/hulusi-akar-ozgur-ozele-actigi-tazminat-davasini-kaybetti-1093305372.html

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti

Hulusi Akar, Özgür Özel'e açtığı tazminat davasını kaybetti

Sputnik Türkiye

Eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, CHP lideri Özgür Özel'in sarf ettiği sözler nedeniyle açtığı tazminat davasını kaybetti. 03.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-03T13:30+0300

2025-02-03T13:30+0300

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türkiye

hulusi akar

özgür özel

dava

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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, eski Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in sözleri nedeniyle açtığı tazminat davasını reddeden Bölge Adliye Mahkemesi kararını oybirliğiyle onadı.Gerekçede, ifadelerin sert ve ağır eleştiri olduğu, kişilik haklarına saldırı oluşturmadığı belirtildi. Özgür Özel, grup başkanvekili olduğu dönemde TBMM'de süren bütçe görüşmeleri sırasında dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a yönelik, “Dava arkadaşların cezaevindeyken ‘Bizi bir kez bile ziyarete gelmedi’ diye sitem ediyor. Senin silah arkadaşların sana haklarını helal etmeyerek öldüler. Sen silah arkadaşlarının bedduasını alan bir adamsın” demişti.Yargıtay karar verdiBakan Akar, Özel’in kendisine yönelik açıklamalarının, "hakaret ve iftira" mahiyetinde olduğu gerekçesiyle 500 bin TL’lik manevi tazminat talep etmişti. Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi, Akar'ı haklı bularak, Özel'in 15 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.Özgür Özel’in başvurusu üzerine Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, tazminat koşulları oluşmadığından ilk derece mahkemesi kararının kaldırılmasına ve davanın reddine karar verdi.Hulusi Akar ise Bölge Adliye Mahkemesi'nin bozma kararını temyiz etti. Temyiz üzerine dosyayı inceleyen Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını oybirliğiyle onadı.

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