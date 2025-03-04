https://anlatilaninotesi.com.tr/20250304/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler-gorevden-uzaklastirildi-1094173861.html

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldı

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanlığı, dün ihaleye fesat karıştırma suçundan tutuklanan Beykoz İlçe Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in, görevden uzaklaştırıldığını bildirdi 04.03.2025, Sputnik Türkiye

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2025-03-04T12:42+0300

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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Alaattin Köseler'in de arasında bulunduğu 22 şüphelinin Beykoz Adliyesi'ndeki işlemleri tamamlandı.Nöbetçi sulh ceza hakimliği, Köseler'in de aralarında bulunduğu 13 şüphelinin tutuklanmasına, 9 şüphelinin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.Alaattin Köseler görevden uzaklaştırıldıİçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, tutuklanan Köseler görevden uzaklaştırıldı.Alaattin Köseler ne ile suçlanıyor?Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler hakkındaki suçlamaların odağında, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarında düzenlenen konserler var.Belediye tarafından düzenlenen bu konserler sırasında hukuka aykırı işlemler ile çeşitli usulsüzlükler yapıldığı, 20 milyon liralık ödeme gerçekleştirildiği öne sürülüyor. Belediyenin özel kalem müdürünün rüşvet aldığı da iddialar arasında yer alıyor.Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, sorgusunda hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250303/beykoz-belediye-baskani-alaattin-koseler--tutuklandi-1094157995.html

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