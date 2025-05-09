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Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı
Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı
Sputnik Türkiye
Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Oyuncular Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' yaptıkları... 09.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-09T16:02+0300
2025-05-09T16:02+0300
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ayşe barım
halit ergenç
rıza kocaoğlu
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Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi Parkı' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Halit Ergenç ilk kez hakim karşısına çıktıErgenç ve Kocaoğlu, duruşmaya katılmak için adliyeye geldi ve hakim karşısına çıktı.Duruşma 23 Mayıs'a ertelendiMahkeme, duruşma savcısının mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.Halin Ergenç: Bir suçum olmadığını düşünüyorumHabertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre Halit Ergenç hakim karşısında şu ifadeleri verdi:Telefon görüşmeleri de sorulduErgenç’e Mehmet Ali Alabora ile arasında geçen 12 telefon görüşmesi soruldu. Cevap olarak Ergenç, “7 tanesi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla beraber yürüyüş gerçekleştirmiştik onunla ilgiliydi. Gezi parkı yürüyüş amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi. Herkes münferit olarak gidiyordu o gün buluşmamızın sebebi gezi parkının yayaya kapalı olduğuydu açıldığını duyunca da yürüyüş yaptık.” şeklinde konuştu. Yürüyüşü organize edip etmediği sorulan Ergenç, “Ben organize etmedim. Telefonla görüşmem tamamen nerede nasıl görüşeceğimiz ile alakalıdır. Benim talimat almam söz konusu değildi. Alabora’nın durumu tamamen sendika başkanı olmasıyla alakalıydı. Gezi parkından sonra bir kez konuşmuşuz ama tam içeriğini hatırlamıyorum. Bugüne kadar irtibatımız olmadı, görüşmedik.” dedi. Beraatını talep ettiHalit Ergenç son olarak “Bana sadece tanıyıp tanımadığım soruldu ve samimiyetimin olmadığını söyledim. Samimiyetimin olmadığını söylememem karşı taraf ile hiç iletişimimin olmadığını söylemem olarak algılanmış. Samimiyetim yok dememin bir şeyi gizlemek amacı yok. Topluma mal olmuş biri olarak Mehmet’i tanımadığımı inkar etmem zaten imkansız” diyerek beraatını talep etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250312/oyuncular-halit-ergenc-ve-riza-kocaogluna-kamu-davasi-4-yila-kadar-hapis-istemi-1094427698.html
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halit ergenç, rıza kocaoğlu, ayşe barım soruşturma
halit ergenç, rıza kocaoğlu, ayşe barım soruşturma

Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu 'yalan tanıklık' suçundan ilk kez hakim karşısına çıktı

16:02 09.05.2025
© İHABergüzar Korel ve Halit Ergenç
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2025
© İHA
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Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Oyuncular Gezi Parkı soruşturması kapsamında 'yalan tanıklık' yaptıkları iddiasıyla yargılanıyor.
Menajer Ayşe Barım ile ilgili 'Gezi Parkı' soruşturmasında 'tanık' olarak ifade veren oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'nun 'yalan tanıklık' iddiasıyla 2 yıldan 4 yıla kadar hapis talebiyle yargılandığı davanın duruşması bugün İstanbul Adliyesi 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Halit Ergenç ilk kez hakim karşısına çıktı

Ergenç ve Kocaoğlu, duruşmaya katılmak için adliyeye geldi ve hakim karşısına çıktı.

Duruşma 23 Mayıs'a ertelendi

Mahkeme, duruşma savcısının mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcılığa gönderilmesine karar vererek duruşmayı 23 Mayıs’a erteledi.

Halin Ergenç: Bir suçum olmadığını düşünüyorum

Habertürk muhabiri Ceylan Sever'in haberine göre Halit Ergenç hakim karşısında şu ifadeleri verdi:
“Bir suçum olmadığını düşünüyorum. Çünkü yalan söylemedim bana sorulan sorulara cevap verdim. Ayşe Barım’la alakalı soruları cevapladım ve bana Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora’yı tanıyıp tanımadığım soruldu. Mehmet’i konservatuvardan tanıdığımı, tiyatro ortamlarından tanıdığımı söylemiştim”

Telefon görüşmeleri de soruldu

Ergenç’e Mehmet Ali Alabora ile arasında geçen 12 telefon görüşmesi soruldu. Cevap olarak Ergenç, “7 tanesi 1 Haziran’da sendikadaki arkadaşlarla beraber yürüyüş gerçekleştirmiştik onunla ilgiliydi. Gezi parkı yürüyüş amacımız kesinlikle ağaçların kesilmemesine yönelikti asla devlete ve hükümete karşı bir yürüyüş değildi. Herkes münferit olarak gidiyordu o gün buluşmamızın sebebi gezi parkının yayaya kapalı olduğuydu açıldığını duyunca da yürüyüş yaptık.” şeklinde konuştu.
Yürüyüşü organize edip etmediği sorulan Ergenç, “Ben organize etmedim. Telefonla görüşmem tamamen nerede nasıl görüşeceğimiz ile alakalıdır. Benim talimat almam söz konusu değildi. Alabora’nın durumu tamamen sendika başkanı olmasıyla alakalıydı. Gezi parkından sonra bir kez konuşmuşuz ama tam içeriğini hatırlamıyorum. Bugüne kadar irtibatımız olmadı, görüşmedik.” dedi.

Beraatını talep etti

Halit Ergenç son olarak “Bana sadece tanıyıp tanımadığım soruldu ve samimiyetimin olmadığını söyledim. Samimiyetimin olmadığını söylememem karşı taraf ile hiç iletişimimin olmadığını söylemem olarak algılanmış. Samimiyetim yok dememin bir şeyi gizlemek amacı yok. Topluma mal olmuş biri olarak Mehmet’i tanımadığımı inkar etmem zaten imkansız” diyerek beraatını talep etti.
Halit Ergenç - Sputnik Türkiye, 1920, 12.03.2025
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Oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu'na kamu davası: 4 yıla kadar hapis istemi
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