Komisyon heyeti İmralı'ya gitti

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurdu.Kurtulmuş, görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtti.TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.

