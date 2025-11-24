https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/komisyon-heyeti-imraliya-gitti--1101251139.html
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
Sputnik Türkiye
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü... 24.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-24T20:17+0300
2025-11-24T20:17+0300
2025-11-24T20:17+0300
türki̇ye
numan kurtulmuş
abdullah öcalan
i̇mralı
meclis
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095542370_0:47:699:440_1920x0_80_0_0_7e0fcc987cdeb92beb4f3c518040cc21.jpg
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurdu.Kurtulmuş, görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtti.TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251124/demokrat-parti-tbmmdeki-milli-dayanisma-kardeslik-ve-demokrasi-komisyonundan-cekildi-1101249820.html
türki̇ye
i̇mralı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/15/1095542370_25:0:673:486_1920x0_80_0_0_f96424f7b0fb93540a1c18307eb0e4ed.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
numan kurtulmuş, abdullah öcalan, i̇mralı, meclis
numan kurtulmuş, abdullah öcalan, i̇mralı, meclis
Komisyon heyeti İmralı'ya gitti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü açıkladı.
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis komisyonunun 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’na giderek Abdullah Öcalan'la görüştüğünü duyurdu.
Kurtulmuş, görüşmede 27 Şubat’taki Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı sonrasında örgütün kendisini feshetmesi ve silah bırakmasına dair açıklamalarla Suriye’de 10 Mart mutabakatının uygulanmasına yönelik soruların detaylı şekilde ele alındığını belirtti.
TBMM Başkanı, görüşmenin toplumsal bütünleşme, kardeşliğin pekiştirilmesi ve bölgesel süreçlerin olumlu şekilde ilerletilmesi açısından olumlu sonuçlar doğurduğunu ifade etti.