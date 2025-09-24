Türkiye
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden Özgür Çelik seçildi
CHP İstanbul İl Başkanlığı'na yeniden Özgür Çelik seçildi
Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde, tek aday olarak seçime giren Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi. 24.09.2025, Sputnik Türkiye
CHP İstanbul İl Kongresi, Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde yapıldı.Kongre, konuşmaların ardından saat 14.15’te başladı ve oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Delegeler, 17.00’ye kadar oylarını kullandı. Yapılan oylama sonucunda, 414 delegenin 389’u Özgür Çelik’e oy verirken, 25 geçersiz oy kullanıldı. Çelik, kongredeki bu sonuçla tekrar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçildi.
17:45 24.09.2025 (güncellendi: 18:07 24.09.2025)
Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Kongresi’nde, tek aday olarak seçime giren Özgür Çelik yeniden İstanbul İl Başkanı seçildi.
CHP İstanbul İl Kongresi, Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde yapıldı.
Kongre, konuşmaların ardından saat 14.15’te başladı ve oy verme işlemi saat 17.00’de sona erdi. Delegeler, 17.00’ye kadar oylarını kullandı.
Yapılan oylama sonucunda, 414 delegenin 389’u Özgür Çelik’e oy verirken, 25 geçersiz oy kullanıldı. Çelik, kongredeki bu sonuçla tekrar CHP İstanbul İl Başkanlığı görevine seçildi.
