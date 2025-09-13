Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-beykoz-belediye-baskanvekili-ozlem-gurzel-vural-ak-partiye-katildi-1099337370.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ile birlikte bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katıldığını duyurdu... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-13T14:38+0300
2025-09-13T14:41+0300
poli̇ti̇ka
ak parti
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099238800_0:186:2048:1338_1920x0_80_0_0_65893995882ba079c24c8093a978779b.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural’ın AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Erdoğan, bu gelişmeyi partinin 24. kuruluş yıl dönümünde duyurdu.Dokuz yeni i̇sim AK Parti’ye geçtiErdoğan konuşmasında, “Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da dahil olmak üzere dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün ise Konya’nın Seydişehir ve Emirgazi Belediye başkanlarına rozetlerini taktık” ifadelerini kullandı.'Hoş geldiniz' mesajıErdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ve bir belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılımına ilişkin, “Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beykoz’a hizmet yolunda Cenabı Allah’tan üstün başarılar diliyoruz” dedi.Özlem Gürzel Vural kimdir?Siyasi hayatı ve görevleriÖzel hayatı
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/chpli-bayrampasa-belediyesine-safak-operasyonu-baskan-hasan-mutlu-dahil-48-kisi-gozaltina-alindi-1099335025.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/09/1099238800_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_a288c09611928a3233ccdd6ac9f6b8d3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
özlem gürzel vural akp, özlem gürzel vural chp, özlem gürzel vural kim, özlem gürzel vural evli mi, özlem gürzel vural neden istifa etti
özlem gürzel vural akp, özlem gürzel vural chp, özlem gürzel vural kim, özlem gürzel vural evli mi, özlem gürzel vural neden istifa etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldı

14:38 13.09.2025 (güncellendi: 14:41 13.09.2025)
© Fotoğraf : Özlem Vural Gürzel XÖzlem Vural Gürzel
Özlem Vural Gürzel - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
© Fotoğraf : Özlem Vural Gürzel X
Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ile birlikte bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katıldığını duyurdu. Erdoğan, partinin 24. kuruluş yıl dönümünde aralarına katılan yeni isimlere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural’ın AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Erdoğan, bu gelişmeyi partinin 24. kuruluş yıl dönümünde duyurdu.

Dokuz yeni i̇sim AK Parti’ye geçti

Erdoğan konuşmasında, “Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da dahil olmak üzere dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün ise Konya’nın Seydişehir ve Emirgazi Belediye başkanlarına rozetlerini taktık” ifadelerini kullandı.

'Hoş geldiniz' mesajı

Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ve bir belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılımına ilişkin, “Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beykoz’a hizmet yolunda Cenabı Allah’tan üstün başarılar diliyoruz” dedi.

Özlem Gürzel Vural kimdir?

Doğum: 1984, İstanbul.
Eğitim: Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü mezunu; kimyager unvanına sahiptir. Üniversite sonrası Londra’da yabancı dil eğitimi almıştır.
Mesleki Geçmiş: Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı yapmıştır.

Siyasi hayatı ve görevleri

Siyasete CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği ile başlamıştır. Üç dönem ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü ve Elele Yaşam derneklerinin kurucu üyeliği; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) üyeliği gibi sosyal/kadın çalışmalarıyla da aktif olmuştur.
Şu anda Beykoz Belediye Başkan Vekili görevinde.

Özel hayatı

Evli ve iki çocuk annesidir.
CHP amblemi-logo - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2025
POLİTİKA
CHP'li Bayrampaşa Belediyesi'ne şafak operasyonu: Başkan Hasan Mutlu dahil 48 kişi gözaltına alındı
10:12
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала