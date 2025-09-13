https://anlatilaninotesi.com.tr/20250913/cumhurbaskani-erdogan-acikladi-beykoz-belediye-baskanvekili-ozlem-gurzel-vural-ak-partiye-katildi-1099337370.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ile birlikte bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katıldığını duyurdu... 13.09.2025, Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural’ın AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Erdoğan, bu gelişmeyi partinin 24. kuruluş yıl dönümünde duyurdu.Dokuz yeni i̇sim AK Parti’ye geçtiErdoğan konuşmasında, “Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da dahil olmak üzere dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün ise Konya’nın Seydişehir ve Emirgazi Belediye başkanlarına rozetlerini taktık” ifadelerini kullandı.'Hoş geldiniz' mesajıErdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ve bir belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılımına ilişkin, “Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beykoz’a hizmet yolunda Cenabı Allah’tan üstün başarılar diliyoruz” dedi.Özlem Gürzel Vural kimdir?Siyasi hayatı ve görevleriÖzel hayatı

