Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: CHP'den istifa eden Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural AK Parti’ye katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ile birlikte bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katıldığını duyurdu... 13.09.2025, Sputnik Türkiye
14:38 13.09.2025 (güncellendi: 14:41 13.09.2025)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ile birlikte bazı belediye başkanlarının AK Parti’ye katıldığını duyurdu. Erdoğan, partinin 24. kuruluş yıl dönümünde aralarına katılan yeni isimlere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural’ın AK Parti’ye katıldığını açıkladı. Erdoğan, bu gelişmeyi partinin 24. kuruluş yıl dönümünde duyurdu.
Dokuz yeni i̇sim AK Parti’ye geçti
Erdoğan konuşmasında, “Partimizin 24. kuruluş yıl dönümünde, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu da dahil olmak üzere dokuz yeni isim partimize katıldı. Önceki gün ise Konya’nın Seydişehir ve Emirgazi Belediye başkanlarına rozetlerini taktık” ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Gürzel Vural ve bir belediye meclis üyesinin AK Parti’ye katılımına ilişkin, “Aile meclisimize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beykoz’a hizmet yolunda Cenabı Allah’tan üstün başarılar diliyoruz” dedi.
Özlem Gürzel Vural kimdir?
Eğitim:
Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü
mezunu; kimyager unvanına sahiptir. Üniversite sonrası Londra’da yabancı dil eğitimi almıştır.
Mesleki Geçmiş:
Özel sektörde ithalat ve ihracat uzmanlığı yapmıştır.
Siyasi hayatı ve görevleri
Siyasete CHP Beylikdüzü İlçe Ana Kademe Yönetim Kurulu Üyeliği
ile başlamıştır. Üç dönem ilçe başkan yardımcılığı görevlerinde bulunmuştur.
Beylikdüzü Belediyesi Kent Meclisi Kadın Meclisi üyeliği, Evimiz Beylikdüzü
ve Elele Yaşam
derneklerinin kurucu üyeliği; Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)
üyeliği gibi sosyal/kadın çalışmalarıyla da aktif olmuştur.
Şu anda Beykoz Belediye Başkan Vekili
görevinde.
Evli ve iki çocuk annesi
dir.