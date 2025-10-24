https://anlatilaninotesi.com.tr/20251024/tele-1-yayin-yonetmeni-merdan-yanardag-gozaltina-alindi-1100439141.html
Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı
TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün sabah evinde gözaltına alındı. Yanardağ'ın evinde ve ofisinde aramalar devam devam ediyor. 'Yolsuzluk soruşturması' kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
07:33 24.10.2025 (güncellendi: 07:45 24.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tele 1 kanalı Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bu sabah gözaltına alındığı açıklandı. Yanardağ'ın eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün sabah evinde gözaltına alındı. Yanardağ'ın evinde ve ofisinde aramalar devam devam ediyor.
'Yolsuzluk soruşturması' kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.