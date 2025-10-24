Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı
Tele 1 kanalı Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bu sabah gözaltına alındığı açıklandı. Yanardağ'ın eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan... 24.10.2025
TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün sabah evinde gözaltına alındı. Yanardağ'ın evinde ve ofisinde aramalar devam devam ediyor. 'Yolsuzluk soruşturması' kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı

07:33 24.10.2025 (güncellendi: 07:45 24.10.2025)
Ayrıntılar geliyor
Tele 1 kanalı Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bu sabah gözaltına alındığı açıklandı. Yanardağ'ın eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan "casusluk" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı belirtildi.
TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün sabah evinde gözaltına alındı. Yanardağ'ın evinde ve ofisinde aramalar devam devam ediyor.
'Yolsuzluk soruşturması' kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.
