Tele 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ gözaltına alındı

Tele 1 kanalı Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın bu sabah gözaltına alındığı açıklandı. Yanardağ'ın eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan... 24.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-24T07:33+0300

2025-10-24T07:33+0300

2025-10-24T07:45+0300

TELE 1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ bugün sabah evinde gözaltına alındı. Yanardağ'ın evinde ve ofisinde aramalar devam devam ediyor. 'Yolsuzluk soruşturması' kapsamında görevden alınan ve tutuklanan eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İmamoğlu'nun seçim kampanyası direktörü Necati Özkan ve Gazeteci Merdan Yanardağ hakkında "casusluk" suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi.

2025

