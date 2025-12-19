https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-seyma-subasindan-ilk-aciklama-1101943619.html
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, en kısa zamanda ülkeye döneceğini... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.'Kısa zamanda ülkeme döneceğim'Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
'Kısa zamanda ülkeme döneceğim'
Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:
Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim.