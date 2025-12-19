https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-seyma-subasindan-ilk-aciklama-1101943619.html

Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, en kısa zamanda ülkeye döneceğini... 19.12.2025, Sputnik Türkiye

2025-12-19T00:51+0300

2025-12-19T00:51+0300

2025-12-19T00:51+0300

türki̇ye

şeyma subaşı

uyuşturucu

uyuşturucuyla mücadele

uyuşturucu satıcısı

uyuşturucu operasyonu

uyuşturucu kaçakçılığı

uyuşturucu ticareti

uyuşturucu çetesi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c7e5338b8df2572ae356a60258f753d.jpg

Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.'Kısa zamanda ülkeme döneceğim'Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-danla-bilicten-ilk-aciklama-1101941116.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

şeyma subaşı, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi