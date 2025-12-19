Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251219/uyusturucu-operasyonunda-hakkinda-yakalama-karari-cikarilmisti-seyma-subasindan-ilk-aciklama-1101943619.html
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, en kısa zamanda ülkeye döneceğini... 19.12.2025, Sputnik Türkiye
2025-12-19T00:51+0300
2025-12-19T00:51+0300
türki̇ye
şeyma subaşı
uyuşturucu
uyuşturucuyla mücadele
uyuşturucu satıcısı
uyuşturucu operasyonu
uyuşturucu kaçakçılığı
uyuşturucu ticareti
uyuşturucu çetesi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2c7e5338b8df2572ae356a60258f753d.jpg
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.'Kısa zamanda ülkeme döneceğim'Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251218/uyusturucu-operasyonunda-gozaltina-alinan-danla-bilicten-ilk-aciklama-1101941116.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/09/10/1048956717_42:0:642:450_1920x0_80_0_0_8e0816e34433c11b5578aed28665457a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
şeyma subaşı, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi
şeyma subaşı, uyuşturucu, uyuşturucuyla mücadele, uyuşturucu satıcısı, uyuşturucu operasyonu, uyuşturucu kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, uyuşturucu çetesi

Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı: Şeyma Subaşı'ndan ilk açıklama

00:51 19.12.2025
© Fotoğraf : YouTubeŞeyma Subaşı
Şeyma Subaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2025
© Fotoğraf : YouTube
Abone ol
Uyuşturucu operasyonunda hakkında yakalama kararı çıkarılan Şeyma Subaşı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Subaşı, en kısa zamanda ülkeye döneceğini belirtti.
Ünlülere düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltı kararı verilen ancak yurt dışında olduğu tespit edilen Şeyma Subaşı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

'Kısa zamanda ülkeme döneceğim'

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Şeyma Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda yurtdışındayım, kısa zamanda ülkeme döneceğim. Döndüğüm zaman daha detaylı bir açıklama yapabileceğim.

Danla Bilic sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2025
TÜRKİYE
Uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan Danla Bilic'ten ilk açıklama
Dün, 21:53
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала