Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ı sağlık durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etmişti. Ancak İstanbul... 03.10.2025
00:44 03.10.2025
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ı sağlık durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının ardından Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.
