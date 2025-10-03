https://anlatilaninotesi.com.tr/20251003/menajer-ayse-barim-hakkinda-yeniden-tutuklama-karari-verildi-1099867826.html
Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Sputnik Türkiye
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ı sağlık durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etmişti. Ancak İstanbul... 03.10.2025, Sputnik Türkiye
2025-10-03T00:44+0300
2025-10-03T00:44+0300
2025-10-03T00:44+0300
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092541706_0:35:616:382_1920x0_80_0_0_58c539a4099a4b80daeccbed67227d64.jpg
türki̇ye
gezi parkı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0a/1092541706_31:0:586:416_1920x0_80_0_0_8ff0b8e6859a8da7906281cb412b28ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ayşe barım, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, gezi parkı, taksim gezi parkı olayları
ayşe barım, i̇stanbul cumhuriyet başsavcılığı, gezi parkı, taksim gezi parkı olayları
Menajer Ayşe Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi
Ayrıntılar geliyor
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, Ayşe Barım'ı sağlık durumu ve tutukluluk süresi göz önünde bulundurarak adli kontrol şartıyla tahliye etmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı itirazının ardından Barım hakkında yeniden tutuklama kararı verildi.