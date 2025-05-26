https://anlatilaninotesi.com.tr/20250526/dunyaca-unlu-jennifer-lopezin-istanbul-konseri-biletleri-7-dakikada-bitti-1096528860.html
Dünyaca ünlü Jennifer Lopez'in İstanbul konseri biletleri 7 dakikada bitti
Dünyaca ünlü Jennifer Lopez'in İstanbul konseri biletleri 7 dakikada bitti
Sputnik Türkiye
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in İstanbul konserinin biletleri satışa çıktıktan 7 dakika sonra tükendi. 26.05.2025, Sputnik Türkiye
2025-05-26T15:55+0300
2025-05-26T15:55+0300
2025-05-26T16:00+0300
yaşam
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konser
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"Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında 5 Ağustos'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in biletleri satışa çıktı. En düşük 1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan biletler 7 dakikada tükendi. Jennifer Lopez konseri için 2. dönem biletleri açıldı. Biletlerin fiyatlarıysa 11.500 TL'yi buluyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250415/jennifer-lopez-turkiyede-sahne-alacak-konser-bilet-fiyatlari-sosyal-medyayi-karistirdi-1095392416.html
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jennifer lopez istanbul konseri, jennifer lopez istanbul konseri ne zaman, jennifer lopez konser bileti
Dünyaca ünlü Jennifer Lopez'in İstanbul konseri biletleri 7 dakikada bitti
15:55 26.05.2025 (güncellendi: 16:00 26.05.2025)
Dünyaca ünlü şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez'in İstanbul konserinin biletleri satışa çıktıktan 7 dakika sonra tükendi.
"Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında 5 Ağustos'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in biletleri satışa çıktı. En düşük 1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan biletler 7 dakikada tükendi. Jennifer Lopez konseri için 2. dönem biletleri açıldı. Biletlerin fiyatlarıysa 11.500 TL'yi buluyor.