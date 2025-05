Dünyaca ünlü Jennifer Lopez'in İstanbul konseri biletleri 7 dakikada bitti

"Up All Night: Live in 2025" turnesi kapsamında 5 Ağustos'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak olan ünlü şarkıcı Jennifer Lopez'in biletleri satışa çıktı. En düşük 1500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa çıkarılan biletler 7 dakikada tükendi. Jennifer Lopez konseri için 2. dönem biletleri açıldı. Biletlerin fiyatlarıysa 11.500 TL'yi buluyor.