Kompresörlü işkence ölümle bitti: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kompresörlü işkence ölümle bitti: 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Çalıştığı marangoz atölyesinde makat bölgesine kompresörle yüksek basınçlı hava verilmesi sonucu ağır yaralanan 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. 19.11.2025, Sputnik Türkiye

Şanlıurfa'da çalıştığı marangoz atölyesinde çırak olarak çalışan ve iddiaya göre birlikte çalıştığı kişi tarafından makat bölgesine yüksek basınçlı kompresörle hava verilen meslek lisesi öğrencisi 15 yaşındaki Muhammed Kendirci hayatını kaybetti. Ellerini bağladı yüksek basınçlı kompresörle hava verdiŞanlıurfa’nın Bozova ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde 14 Kasım günü meydana gelen olayda, atölyede çırak olarak çalışan 15 yaşındaki Muhammed Kendirci’nin kalfa olarak çalışan Habip Aksoy ile kimliği öğrenilemeyen bir arkadaşı tarafından elleri bağlandı ve makat bölgesine yüksek basınçlı kompresörle hava verildi. Önce serbest bırakıldı sonra tutuklandıKendirci rahatsızlanarak hastaneye kaldırılırken iç organlarında ciddi hasar oluştuğu belirtildi. Başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Habip Aksoy, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara itiraz edildi, Aksoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.Aksoy, yeniden gözaltına alındı; bu kez sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı.Genç işçi kurtarılamadıHarran Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde beş gündür tedavisi devam eden Muhammed, bu sabah yaşamını yitirdi.Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

