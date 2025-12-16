https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzin-fiyatlarina-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1101830315.html

Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?

Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?

16 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim...

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim yapıldı.Buna göre, benzinin litre fiyatı 52.55 TL, motorinin litre fiyatı 53.15 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 28.51 TL oldu. Güncel fiyatlar şehir ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

