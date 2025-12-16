Türkiye
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251216/benzin-fiyatlarina-indirim-geldi-akaryakit-fiyatlari-ne-kadar-1101830315.html
Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?
Sputnik Türkiye
16 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim...
2025-12-16T00:56+0300
2025-12-16T00:56+0300
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim yapıldı.Buna göre, benzinin litre fiyatı 52.55 TL, motorinin litre fiyatı 53.15 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 28.51 TL oldu. Güncel fiyatlar şehir ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
2025
Benzin fiyatlarına indirim geldi: Akaryakıt fiyatları ne kadar?

00:56 16.12.2025
16 Aralık 2025 itibarıyla benzin fiyatlarında indirim yapıldı. Akaryakıt sektöründen edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim uygulandı. İndirimin ardından güncel pompa fiyatları yeniden belirlendi.
Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüş nedeniyle benzinin litre fiyatına 1.96 TL indirim yapıldı.
Buna göre, benzinin litre fiyatı 52.55 TL, motorinin litre fiyatı 53.15 TL, LPG’nin litre fiyatı ise 28.51 TL oldu.
Güncel fiyatlar şehir ve dağıtım firmalarına göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.
