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Sadettin Saran'a yurtdışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri
Sadettin Saran'a yurtdışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri
Sputnik Türkiye
Yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifade veren Sadettin Saran hakkında 'yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 07.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-07T23:40+0300
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türkiye
sadettin saran
soruşturma
yasadışı bahis
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iş insanı Sadettin Saran hakkında yasadışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturmada sulh ceza hakimliğinden yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri kararı geldi.Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren Sadettin Saran hakkında gözaltına alındığı şeklindeki iddiaya başsavcılık tarafından şu açıklamayla yanıt verilmişti:
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sadettin saran, soruşturma, yasadışı bahis
sadettin saran, soruşturma, yasadışı bahis

Sadettin Saran'a yurtdışına çıkış yasağı içeren adli kontrol tedbiri

23:40 07.01.2025 (güncellendi: 23:58 07.01.2025)
© AA / Esra BilginSadettin Saran
Sadettin Saran - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2025
© AA / Esra Bilgin
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Yasadışı bahis soruşturması kapsamında ifade veren Sadettin Saran hakkında 'yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iş insanı Sadettin Saran hakkında yasadışı bahse teşvik iddiasıyla yürütülen soruşturmada sulh ceza hakimliğinden yurtdışına çıkış yasağını içeren adli kontrol tedbiri kararı geldi.
Soruşturma kapsamında daha önce ifade veren Sadettin Saran hakkında gözaltına alındığı şeklindeki iddiaya başsavcılık tarafından şu açıklamayla yanıt verilmişti:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir soruşturmada adı geçen şahsın sahibi olduğu medya grubu vasıtasıyla yapılan bir maç yayınında yasa dışı bahis reklamı yapıldığı iddiasıyla ilgili 26 Aralık 2024 tarihinde savunması alınmıştır. Herhangi bir gözaltı durumu söz konusu değildir."

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