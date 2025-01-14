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Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti
Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti 14.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-14T11:26+0300
2025-01-14T11:29+0300
türkiye
türkiye
türkiye hahambaşılığı vakfı
isak haleva
rav isak haleva
hayatını kaybetti
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Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva İstanbul'da hayatını kaybetti. Haleva'nın ölüm haberini Türkiye Hahambaşılığı Vakfı, “Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan hahambaşımız sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.” açıklamasıyla duyurdu.2002’den bu yana bu görevi yürüten Haleva, 84 yaşındaydı.İsak Haleva kimdir?1940 yılında İstanbul’da doğan İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamlamasının ardından 1961 yılında Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.Manisa ve Kayseri’de 1961 ve 1963 yılları arasında vatani görevini Yedek Subay Öğretmen olarak gerçekleştiren Haleva, teğmen rütbesiyle terhis oldu.Türkiye Hahambaşılığı’nın dini kadrolarında çeşitli görevler almakla birlikte uzun yıllardan beri Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürüyordu.Türkiye’de yaşayan Yahudilerin 41 yıl dini liderliğini yapan haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, yeni hahambaşı olarak seçildi.Böylece, yedi yıl süreyle, hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo’nun ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Hahambaşısı oldu.2003 yılındaki İstanbul saldırıları sırasında hafif yaralandı.Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olan Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi.
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Hahambaşı İsak Haleva hayatını kaybetti

11:26 14.01.2025 (güncellendi: 11:29 14.01.2025)
© Sputnik / Burcu OkutanAkdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva
Akdamar Kutsal Haç Kilisesi Fotoğraf Sergisi'nde Türkiye Musevileri Hahambaşı Rav İsak Haleva - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
© Sputnik / Burcu Okutan
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Ayrıntılar geliyor
Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva hayatını kaybetti
Türkiye Hahambaşı Rav İsak Haleva İstanbul'da hayatını kaybetti. Haleva'nın ölüm haberini Türkiye Hahambaşılığı Vakfı,Değerli büyüğümüz, daima barış ve sevginin birleştiriciliğine inanan, toplumumuza yıllarca bu inanç doğrultusunda liderlik yapan hahambaşımız sayın Rav İsak Haleva’yı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.” açıklamasıyla duyurdu.
2002’den bu yana bu görevi yürüten Haleva, 84 yaşındaydı.

İsak Haleva kimdir?


1940 yılında İstanbul’da doğan İsak Haleva, lise eğitimini Beyoğlu Musevi Lisesi’nde tamamlamasının ardından 1961 yılında Kudüs’teki Porat Yosef İlahiyat Akademisi’nden dini hukuk ve eğitim alanlarında Rav (Haham) derecesiyle mezun oldu.

Manisa ve Kayseri’de 1961 ve 1963 yılları arasında vatani görevini Yedek Subay Öğretmen olarak gerçekleştiren Haleva, teğmen rütbesiyle terhis oldu.
Türkiye Hahambaşılığı’nın dini kadrolarında çeşitli görevler almakla birlikte uzun yıllardan beri Hahambaşı Vekilliği görevini sürdürüyordu.

Türkiye’de yaşayan Yahudilerin 41 yıl dini liderliğini yapan haham David Asseo’nun 14 Temmuz 2002'deki ölümünün ardından gerçekleştirilen seçimlerde, yeni hahambaşı olarak seçildi.

Böylece, yedi yıl süreyle, hahambaşı Rafael Saban ve hahambaşı David Asseo’nun ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin üçüncü Hahambaşısı oldu.

2003 yılındaki İstanbul saldırıları sırasında hafif yaralandı.

Avrupa Hahamlar Konferansı’nın daimi üyesi olan Haleva, 27 yıl boyunca Musevi okullarında Din ve Ahlak Bilgisi ile İbrani dili dersleri verdi.
Usta oyuncu Bedia Ener Öztep hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2025
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