Seçil Erzan davasında karar çıktı: 102 yıl hapis cezası verildi

Seçil Erzan, yüksek karlı gizli fon davasında 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı. 01.12.2025, Sputnik Türkiye

Yüksek karlı fon davasında 2.5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan Denizbank Müdürü Seçil Erzan hakkında mahkeme kararını açıkladı. Bugün görüilen duruşmada Erzan 102 yıl 2 ay 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.Kamuoyunda Seçil Erzan davasıolarak da bilinen davada Erzan Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu çok sayıda kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanıyordu.

