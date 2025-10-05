https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/12-yillik-zorunlu-egitim-kisaliyor-mu-bakan-tekinden-aciklama-1099934175.html

12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama

12 yıllık zorunlu eğitim kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama

Sputnik Türkiye

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminin değişmesine ilişkin “Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı'nda Sayın... 05.10.2025, Sputnik Türkiye

2025-10-05T15:44+0300

2025-10-05T15:44+0300

2025-10-05T15:44+0300

türki̇ye

yusuf tekin

zorunlu eğitim

milli eğitim akademisi

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/02/1076995668_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_3e78597ad78342c61b03283af78acae5.jpg

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 4+4+4 zorunlu eğitim sisteminde değişiklik tartışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi programında konuşan Tekin, “Şu anda bir raporumuzu oluşturduk. Bunu Kabine Toplantısı’nda Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayına sunacağız” ifadelerini kullandı.Bakan Tekin, olası değişiklikle ilgili olarak, “Eğer siyasi anlamda da bu konuda karar verilirse, farklı alternatiflerimiz var. İlk Kabine Toplantısı'nda çok büyük bir ihtimalle bununla ilgili bir sunum yapmayı planlıyoruz" dedi.'Eğitim süresinde dünya genelinde değişim var'Zorunlu eğitim sisteminde yapılabilecek olası değişikliğin, dünyadaki çağdaş eğitim modelleri dikkate alınarak hazırlandığını belirten Tekin, “Eğitim süresinde dünya genelinde kısalma eğilimi var. Biz de çağdaş gelişmelere ayak uyduracak ve Türkiye’deki toplumsal beklentileri karşılayacak adımlar atabiliriz" diye konuştu.Bakan Tekin, “Geçtiğimiz yıl kamuoyundaki tartışmaları izledik, değerlendirdik. Şimdi raporumuzu tamamladık. Bu yıl içinde karar verilirse, önümüzdeki eğitim öğretim takvimi de buna göre şekillenecek” dedi.Eğitimde aksaklıklar için anında müdahaleYeni eğitim öğretim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Tekin, Türkiye genelinde 110 bin okul binası bulunduğunu hatırlatarak, “Bu kadar büyük bir yapı stoku içinde bazı aksaklıklar olması doğal. Ancak her türlü soruna anında müdahale ediyoruz” dedi.Hijyen ve altyapı konusunda genel olarak olumlu bir tablo olduğunu belirten Tekin, “Spesifik sorunlar dışında ciddi bir problem olmadan eğitim öğretim dönemini başlattık. Tüm öğretmen ve idarecilere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.'15 bin öğretmen ataması 24 Kasım’da yapılacak'Öğretmen atamalarıyla ilgili soruları da yanıtlayan Tekin, 2024-KPSS sürecinin tamamlandığını belirtti. Bakan Tekin, “İtirazlarla ilgili karar verildikten sonra, büyük ihtimalle 24 Kasım’da Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde 15 bin öğretmen ataması yapacağız” dedi.Bakan Tekin, ayrıca Milli Eğitim Akademisi üzerinden 10 bin öğretmen adayı için eğitim sürecinin de yeni yıl itibarıyla başlayacağını söyledi.Yeni öğretmen alımı takvimi 2025’te netleşecekTekin, “Atamayı yaptıktan sonra hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyaç duyulduğunu hesaplayıp kamuoyuyla paylaşacağız. Bir aksilik olmazsa 2025 başında Milli Eğitim Akademisi’nde 10 bin öğretmen adayı eğitimine başlayacak” açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251005/trafik-cezalari-degisiyor-bunlari-yapanin-ehliyeti-gidecek-1099931344.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

4+4+4 eğitim sistemi, milli eğitim bakanı yusuf tekin, zorunlu eğitim değişikliği, kabine toplantısı, öğretmen atamaları 2024, milli eğitim akademisi, 15 bin öğretmen ataması, eğitim sistemi reformu, yusuf tekin açıklamaları, meb son dakika