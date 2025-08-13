https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1098558774.html
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu
TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu
TÜİK verilerine göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’nin nüfusu, yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artarak 85 milyon 824 bin 854 kişiye... 13.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-13T11:08+0300
2025-08-13T11:08+0300
2025-08-13T11:08+0300
türki̇ye
tüi̇k
türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k)
nüfus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098558826_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_85a7b955f3e91a2c7fc40ae84013e35d.jpg
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez hazırlanan dönemlik nüfus istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’nin nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi.Nüfus 1 Temmuz i̇tibarıyla 85 milyon 824 bin 854Artışla birlikte ülke nüfusu 1 Temmuz 2025 itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Türkiye’de nüfus artışı, önceki yıllara göre istikrarlı bir şekilde devam ediyor.Verilere göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50.01 ile 42 milyon 923 bin 584 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49.99 ile 42 milyon 901 bin 270 kişi olarak belirlendi.
türki̇ye
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/0d/1098558826_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_63905ba841717915bcf857388cc980dd.jpg
tüi̇k, türkiye i̇statistik kurumu (tüi̇k), nüfus
TÜİK verilerine göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’nin nüfusu, yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artarak 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Erkek nüfus oranı yüzde 50.01, kadın nüfus oranı ise yüzde 49.99 olarak kaydedildi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez hazırlanan dönemlik nüfus istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’nin nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi.
Nüfus 1 Temmuz i̇tibarıyla 85 milyon 824 bin 854
Artışla birlikte ülke nüfusu 1 Temmuz 2025 itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Türkiye’de nüfus artışı, önceki yıllara göre istikrarlı bir şekilde devam ediyor.
Verilere göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50.01 ile 42 milyon 923 bin 584 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49.99 ile 42 milyon 901 bin 270 kişi olarak belirlendi.