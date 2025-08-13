TÜİK açıkladı: Türkiye'nin nüfusu belli oldu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250813/tuik-acikladi-turkiyenin-nufusu-belli-oldu-1098558774.html

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üçer aylık dönemler için ilk kez hazırlanan dönemlik nüfus istatistiklerini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre, 2024 sonunda 85 milyon 664 bin 944 olan Türkiye’nin nüfusu, bu yılın ilk 6 ayında 159 bin 910 kişi artış gösterdi.Nüfus 1 Temmuz i̇tibarıyla 85 milyon 824 bin 854Artışla birlikte ülke nüfusu 1 Temmuz 2025 itibarıyla 85 milyon 824 bin 854 kişiye ulaştı. Türkiye’de nüfus artışı, önceki yıllara göre istikrarlı bir şekilde devam ediyor.Verilere göre, erkek nüfusun oranı yüzde 50.01 ile 42 milyon 923 bin 584 kişi, kadın nüfusun oranı ise yüzde 49.99 ile 42 milyon 901 bin 270 kişi olarak belirlendi.

