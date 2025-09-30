Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/futbolcu-caner-erkine-6-mac-men-cezasi-takim-arkadasina-yonelik-hareketi-nedeniyle--1099806673.html
Futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası: Takım arkadaşına tokat atmıştı
Futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası: Takım arkadaşına tokat atmıştı
Sputnik Türkiye
Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, Pendikspor maçı sırasında takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı... 30.09.2025, Sputnik Türkiye
2025-09-30T21:44+0300
2025-09-30T21:45+0300
spor
caner erkin
ceza
tokat
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097371008_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_94a650ebea9f9c4c0d742c6870b99bd9.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'i, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırdı.Futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında 36 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a yaşadığı tartışmada tokat atmıştı. Hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Caner Erkin hakkında Sakaryaspor Yönetim Kurulu, kadro dışı bırakma kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250930/18-yasinda-4-kez-dunya-sampiyonu-olan-milli-yuzucu-kuzey-tuncelli-basari-bir-gunde-gelmiyor-1099759061.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/1a/1097371008_62:0:710:486_1920x0_80_0_0_5ab43e0b720b082de5ae0935063e7279.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
caner erkin tokat, caner erkin ceza, caner erkin kaç yaşında
caner erkin tokat, caner erkin ceza, caner erkin kaç yaşında

Futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası: Takım arkadaşına tokat atmıştı

21:44 30.09.2025 (güncellendi: 21:45 30.09.2025)
© AACaner Erkin
Caner Erkin - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
© AA
Abone ol
Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, Pendikspor maçı sırasında takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 6 maç men cezası aldı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'i, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırdı.
Futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.
Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında 36 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a yaşadığı tartışmada tokat atmıştı. Hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Caner Erkin hakkında Sakaryaspor Yönetim Kurulu, kadro dışı bırakma kararı almıştı.
kuzey tunçelli - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2025
SPOR
18 yaşında 4 kez dünya şampiyonu olan milli yüzücü Kuzey Tunçelli: 'Başarı bir günde gelmiyor'
10:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала