Futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası: Takım arkadaşına tokat atmıştı

Futbolcu Caner Erkin'e 6 maç men cezası: Takım arkadaşına tokat atmıştı

Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin, Pendikspor maçı sırasında takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi ve müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı... 30.09.2025

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Sakaryasporlu futbolcu Caner Erkin'i, 6 maç men ve 134 bin para cezasına çarptırdı.Futbolcuya 6 maç men cezasının 4'ü takım arkadaşına yönelik şiddetli hareketi nedeniyle, 2'si ise müsabaka hakemlerine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi gerekçesiyle verildi.Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında oynanan Atko Grup Pendikspor-Sakaryaspor maçında 36 yaşındaki futbolcu, takım arkadaşı olan Burak Altıparmak’a yaşadığı tartışmada tokat atmıştı. Hareketi sebebiyle kırmızı kart gören Caner Erkin hakkında Sakaryaspor Yönetim Kurulu, kadro dışı bırakma kararı almıştı.

