https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/gelecek-parti-kurucularindan-serap-yazici-ozbudun-partisinden-istifa-etti-1093894739.html
Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti
Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti
Sputnik Türkiye
Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 'Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum' diyerek istifa ettiğini... 22.02.2025, Sputnik Türkiye
2025-02-22T18:05+0300
2025-02-22T18:05+0300
2025-02-22T18:05+0300
türkiye
gelecek partisi
serap özbudun
istifa
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Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.Özbudun, Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından olan, 2007’de AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki anayasa heyetinde yer almıştı.
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gelecek partisi, serap özbudun, istifa
gelecek partisi, serap özbudun, istifa
Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti
Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 'Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum' diyerek istifa ettiğini açıkladı.
Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.
Özbudun, Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından olan, 2007’de AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki anayasa heyetinde yer almıştı.