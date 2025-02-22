https://anlatilaninotesi.com.tr/20250222/gelecek-parti-kurucularindan-serap-yazici-ozbudun-partisinden-istifa-etti-1093894739.html

Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti

Gelecek Parti kurucularından Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa etti

Sputnik Türkiye

Gelecek Partisi'nin kurucularından Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun, 'Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum' diyerek istifa ettiğini... 22.02.2025, Sputnik Türkiye

2025-02-22T18:05+0300

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türkiye

gelecek partisi

serap özbudun

istifa

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Gelecek Partili Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun partisinden istifa ettiğini duyurdu. Özbudun, "Gördüğüm lüzum üzerine Gelecek Partisi'nden istifa ediyorum." ifadelerini kullandı.Özbudun, Türkiye’nin önde gelen anayasa hukukçularından olan, 2007’de AK Parti için anayasa taslağı hazırlayan eşi Prof. Dr. Ergun Özbudun başkanlığındaki anayasa heyetinde yer almıştı.

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gelecek partisi, serap özbudun, istifa