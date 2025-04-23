https://anlatilaninotesi.com.tr/20250423/kandilli-rasathanesi-buyuklugunu-acikladi-istanbulda-hissedilen-deprem-1095612350.html
Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: İstanbul'da hissedilen deprem
Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: İstanbul'da hissedilen deprem
Sputnik Türkiye
İstanbul'da hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Depremin Silivri açıklarında gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarındaki... 23.04.2025, Sputnik Türkiye
2025-04-23T12:26+0300
2025-04-23T12:26+0300
2025-04-23T12:33+0300
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Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: İstanbul'da hissedilen deprem
12:26 23.04.2025 (güncellendi: 12:33 23.04.2025)
Ayrıntılar geliyor
İstanbul'da hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Depremin Silivri açıklarında gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.9...