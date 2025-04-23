Kandilli Rasathanesi büyüklüğünü açıkladı: İstanbul'da hissedilen deprem

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İstanbul'da hissedilen son dakika deprem meydana geldi. Depremin Silivri açıklarında gerçekleştiği belirtildi. Kandilli Rasathanesi, Silivri açıklarındaki depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'na göre (AFAD), depremin büyüklüğünü 3.9...