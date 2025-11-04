https://anlatilaninotesi.com.tr/20251104/gullunun-olumune-iliskin-inceleme-parkelerde-kayganlastirici-madde-olup-olmadigi-belirlendi-1100708671.html

Güllü'nün ölümüne ilişkin inceleme: Parkelerde kayganlaştırıcı madde olup olmadığı belirlendi

Güllü adıyla tanınan şarkıcı Gül Tut'un ölümüyle ilgili olayın yaşandığı odadan alınan numunelerde parke kayganlaştıracak madde kalıntısına rastlanılmadı. 04.11.2025, Sputnik Türkiye

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Çınarcık'ta 6 katlı binanın teras katındaki evinin penceresinden düşen Gül Tut'un ölümüyle ilgili soruşturması devam ediyor.Olay günü Tut'un düştüğü zeminin kaygan olmasından kaynaklı zemindeki parkelerden alınan numuneler Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü'ne gönderildi.Yapılan incelemenin ardından hazırlanan raporda alınan örneklerde parkeleri kayganlaştırılabilecek herhangi bir madde kalıntısına rastlanmadığı ortaya çıktı. Raporda şu ifadeler kullanıldı:Güvenlik kamera görüntüsü TÜBİTAK'a gönderildiYalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nca daha önce kriminal inceleme için Bursa ve Ankara'ya gönderilen olay anında görüntü ve ses alan güvenlik kamera görüntüleri ayrıca incelenmek üzere TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi Başkanlığı'na da iletildi.Kamera görüntüsünden Gül Tut, kızı Tuğyan Ülkem Gülter ve Sultan Nur Ulu'ya ait seslerin karşılaştırmasının yapılması, seslerin eşleştirilmesi istendi.Ayrıca ses kaydında odada bulunanların aralarında yaptıkları konuşmaların da açıkça analizinin yapılması istenirken, analizi yapılan ve eşleştirilen seslerin analizlerinin ayrı ayrı çıkarılarak yazılı rapor haline getirilerek ivedi şekilde gönderilmesi talep edildi.başsavcılık müşteki avukatının dosyaya sunduğu birer adet CD ile flaş bellek içerisinde yer alan görüntü ve ses kayıtlarının çözümlenmesinin yapılmasını da isteti.Son olarak olay günü 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın arama kaydının bulunduğu CD'nin de çözümlenerek gönderilmesi talimatı verildi.

