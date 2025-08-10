https://anlatilaninotesi.com.tr/20250810/istanbul-ve-ege-bolgesinde-hissedilen-bir-deprem-meydana-geldi-1098484293.html
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Sputnik Türkiye
AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı'da bugün 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş... 10.08.2025, Sputnik Türkiye
2025-08-10T20:00+0300
2025-08-10T20:00+0300
2025-08-10T20:24+0300
son depremler
son dakika
deprem
i̇zmir
i̇stanbul
balıkesir
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_0:0:1010:568_1920x0_80_0_0_c9535fc54758fcee16f1d044eac4bea3.png
AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.1; derinliğini ise 11 kilometre olarak kaydetti. Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 6.0 büyüklüğünde ve 7.7.kilometre derinliğinde meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:Peş peşe depremler meydana geldiSaat 20.01'de 4.6 büyüklüğünde 6.78 kilometre büyüklüğünde ve saat 20.04'de 4.1 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte depremler kaydedildi.
i̇zmir
i̇stanbul
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/09/14/1042884015_143:0:984:631_1920x0_80_0_0_3c6dfb74bd2ddc254c558702be3bfeab.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
son dakika, deprem, i̇zmir, i̇stanbul, balıkesir
son dakika, deprem, i̇zmir, i̇stanbul, balıkesir
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
20:00 10.08.2025 (güncellendi: 20:24 10.08.2025)
Ayrıntılar geliyor
AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı'da bugün 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedilmişti.
AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.1; derinliğini ise 11 kilometre olarak kaydetti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 6.0 büyüklüğünde ve 7.7.kilometre derinliğinde meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:
"İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"
Peş peşe depremler meydana geldi
Saat 20.01'de 4.6 büyüklüğünde 6.78 kilometre büyüklüğünde ve saat 20.04'de 4.1 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte depremler kaydedildi.