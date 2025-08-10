Türkiye
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

20:00 10.08.2025 (güncellendi: 20:24 10.08.2025)
© AADeprem - sismograf
Deprem - sismograf - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2025
© AA
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AFAD verilerine göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 19.53’te 6.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sındırgı'da bugün 3.5 ve 3.1 büyüklüğünde peş peşe depremler kaydedilmişti.
AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin büyüklüğünü 6.1; derinliğini ise 11 kilometre olarak kaydetti.
Kandilli Rasathanesi verilerine göre deprem 6.0 büyüklüğünde ve 7.7.kilometre derinliğinde meydana geldi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya depremle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul ve çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri derhal saha taramalarına başlamıştır. An itibarıyla herhangi olumsuz bir durum bulunmamaktadır. An be an takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun"

Peş peşe depremler meydana geldi

Saat 20.01'de 4.6 büyüklüğünde 6.78 kilometre büyüklüğünde ve saat 20.04'de 4.1 büyüklüğünde 7 kilometre derinlikte depremler kaydedildi.
