https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ikbal-ve-aysenur-cinayeti-davasi-sonuclandi-mahkeme-kararini-verdi-1093108493.html
İkbal ve Ayşenur cinayeti davası sonuçlandı: Mahkeme kararını verdi
İkbal ve Ayşenur cinayeti davası sonuçlandı: Mahkeme kararını verdi
Sputnik Türkiye
İstanbul’da 4 Ekim’de gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan cinayetlerle ilgili dava süreci tamamlandı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç... 27.01.2025, Sputnik Türkiye
2025-01-27T19:36+0300
2025-01-27T19:36+0300
2025-01-27T19:43+0300
türkiye
mahkeme
mahkeme kararı
cinayet
cinayet büro amirliği
seri cinayet
cinayet masası
savcı
istanbul
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İstanbul'da iki genç kadını vahşice katleden Semih Çelik hakkındaki dosya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasıyla kapandı.2024 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti ülkede infial yaratmıştı. Cinayet sonrası Edirnekapı surlarından atlayan Semih Çelik ölürken yaşanan trajik olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahkeme failin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyanın takipsizlik kararıyla kapanmasını kararlaştırdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ikbal-uzuner-ve-aysenur-halili-vahsice-olduren-semih-celikin-ailesinden-soyadi-basvurusu-1091783717.html
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mahkeme, mahkeme kararı, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, savcı, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
mahkeme, mahkeme kararı, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, savcı, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
İkbal ve Ayşenur cinayeti davası sonuçlandı: Mahkeme kararını verdi
19:36 27.01.2025 (güncellendi: 19:43 27.01.2025)
İstanbul’da 4 Ekim’de gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan cinayetlerle ilgili dava süreci tamamlandı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç kadını katleden Semih Çelik hakkındaki dosya, soruşturmanın takipsizlik kararıyla sonuçlanmasının ardından kapandı. Çelik, Edirnekapı surlarından atlayarak yaşamına son vermişti.
İstanbul'da iki genç kadını vahşice katleden Semih Çelik hakkındaki dosya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasıyla kapandı.
2024 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti ülkede infial yaratmıştı. Cinayet sonrası Edirnekapı surlarından atlayan Semih Çelik ölürken yaşanan trajik olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahkeme failin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyanın takipsizlik kararıyla kapanmasını kararlaştırdı.