https://anlatilaninotesi.com.tr/20250127/ikbal-ve-aysenur-cinayeti-davasi-sonuclandi-mahkeme-kararini-verdi-1093108493.html

İkbal ve Ayşenur cinayeti davası sonuçlandı: Mahkeme kararını verdi

İkbal ve Ayşenur cinayeti davası sonuçlandı: Mahkeme kararını verdi

Sputnik Türkiye

İstanbul’da 4 Ekim’de gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi derinden sarsan cinayetlerle ilgili dava süreci tamamlandı. İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil isimli iki genç... 27.01.2025, Sputnik Türkiye

2025-01-27T19:36+0300

2025-01-27T19:36+0300

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türkiye

mahkeme

mahkeme kararı

cinayet

cinayet büro amirliği

seri cinayet

cinayet masası

savcı

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

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İstanbul'da iki genç kadını vahşice katleden Semih Çelik hakkındaki dosya, soruşturmanın takipsizlikle sonuçlanmasıyla kapandı.2024 yılında İstanbul'un Fatih ilçesinde meydana gelen 19 yaşındaki Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner cinayeti ülkede infial yaratmıştı. Cinayet sonrası Edirnekapı surlarından atlayan Semih Çelik ölürken yaşanan trajik olay sonrası başlatılan soruşturma tamamlandı. Mahkeme failin hayatını kaybetmesi nedeniyle dosyanın takipsizlik kararıyla kapanmasını kararlaştırdı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ikbal-uzuner-ve-aysenur-halili-vahsice-olduren-semih-celikin-ailesinden-soyadi-basvurusu-1091783717.html

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Sputnik Türkiye

mahkeme, mahkeme kararı, cinayet, cinayet büro amirliği, seri cinayet, cinayet masası, savcı, istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)