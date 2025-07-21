https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kemal-kilicdaroglunun-ikizi-adil-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1098030862.html
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de yaşanan bir aidat tartışması sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
2025-07-21T10:49+0300
2025-07-21T10:49+0300
2025-07-21T11:33+0300
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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, siyaset ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.Balıkesir’de kalp krizi geçirdiEdinilen bilgilere göre Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yönetici olduğu sitede aidat konusunda yaşanan bir tartışmanın ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ahmet Akın’dan taziye mesajıBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Aileden ve partiden açıklama bekleniyorKılıçdaroğlu ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. CHP kaynakları, merhumun anısını yaşatmak adına çeşitli etkinliklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.Adil Kılıçdaroğlu kimdir?Adil Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşidir. Hayatını Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sürdürmekteydi.Adil Kılıçdaroğlu neden hayatını kaybetti?Kılıçdaroğlu’nun, yönetici olduğu sitede yaşanan aidat tartışmasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.Cenaze töreni ne zaman yapılacak?Kılıçdaroğlu ailesinden ya da CHP’den cenaze programına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-mirasini-kime-birakacagini-duyurdu-1098028529.html
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kemal kılıçdaroğlu, adil kılıçdaroğlu, ikiz kardeşi, kalp krizi, balıkesir burhaniye, aidat tartışması, ahmet akın, chp vefat haberi
kemal kılıçdaroğlu, adil kılıçdaroğlu, ikiz kardeşi, kalp krizi, balıkesir burhaniye, aidat tartışması, ahmet akın, chp vefat haberi
Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti
10:49 21.07.2025 (güncellendi: 11:33 21.07.2025)
CHP'nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu, Burhaniye’de yaşadığı sitede çıkan aidat tartışmasının ardından kalp krizi geçirerek 76 yaşında yaşamını yitirdi.
Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, siyaset ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.
Balıkesir’de kalp krizi geçirdi
Edinilen bilgilere göre Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yönetici olduğu sitede aidat konusunda yaşanan bir tartışmanın ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ahmet Akın’dan taziye mesajı
Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
“Önceki Dönem Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu’nun vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, Kılıçdaroğlu ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun.”
Aileden ve partiden açıklama bekleniyor
Kılıçdaroğlu ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. CHP kaynakları, merhumun anısını yaşatmak adına çeşitli etkinliklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.
Adil Kılıçdaroğlu kimdir?
Adil Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşidir. Hayatını Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sürdürmekteydi.
Adil Kılıçdaroğlu neden hayatını kaybetti?
Kılıçdaroğlu’nun, yönetici olduğu sitede yaşanan aidat tartışmasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.
Cenaze töreni ne zaman yapılacak?
Kılıçdaroğlu ailesinden ya da CHP’den cenaze programına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.