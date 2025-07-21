https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/kemal-kilicdaroglunun-ikizi-adil-kilicdaroglu-hayatini-kaybetti-1098030862.html

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikizi Adil Kılıçdaroğlu hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’de yaşanan bir aidat tartışması sonrası geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

2025-07-21T10:49+0300

2025-07-21T10:49+0300

2025-07-21T11:33+0300

türki̇ye

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burhaniye

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Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşi Adil Kılıçdaroğlu, 76 yaşında hayatını kaybetti. Acı haber, siyaset ve kamuoyunda büyük üzüntüyle karşılandı.Balıkesir’de kalp krizi geçirdiEdinilen bilgilere göre Adil Kılıçdaroğlu, Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yönetici olduğu sitede aidat konusunda yaşanan bir tartışmanın ardından fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Kılıçdaroğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Ahmet Akın’dan taziye mesajıBalıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:Aileden ve partiden açıklama bekleniyorKılıçdaroğlu ailesi tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, cenaze töreniyle ilgili bilgilerin kısa süre içinde paylaşılması bekleniyor. CHP kaynakları, merhumun anısını yaşatmak adına çeşitli etkinliklerin de gündeme gelebileceğini belirtiyor.Adil Kılıçdaroğlu kimdir?Adil Kılıçdaroğlu, CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ikiz kardeşidir. Hayatını Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde sürdürmekteydi.Adil Kılıçdaroğlu neden hayatını kaybetti?Kılıçdaroğlu’nun, yönetici olduğu sitede yaşanan aidat tartışmasının ardından geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.Cenaze töreni ne zaman yapılacak?Kılıçdaroğlu ailesinden ya da CHP’den cenaze programına ilişkin resmi açıklama henüz yapılmadı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20250721/serdar-ortac-vasiyetini-acikladi-mirasini-kime-birakacagini-duyurdu-1098028529.html

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