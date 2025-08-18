https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/yargitay-son-karari-verdi-lekeli-sifir-otomobil-yenisiyle-degistirilecek-1098664916.html

Yargıtay son kararı verdi: 'Lekeli' sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kaportasında leke bulunan sıfır kilometre otomobili “gizli ayıplı” sayarak aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Karar... 18.08.2025, Sputnik Türkiye

Ankara’da yaşayan bir vatandaş, bayiden satın aldığı sıfır kilometre otomobilin kaput, ön çamurluk, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine ileten tüketiciye, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemiyle geçeceği” cevabı verildi.Cila sonrası sorun devam ettiAracına cila yapılmasına rağmen lekeler kaybolmadı. Bunun üzerine vatandaş, bayiden ayıpsız yeni bir araç talep etti ancak bu isteği reddedildi. Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvuran tüketici, aracın “ayıpsız misliyle” değiştirilmesini istedi.Mahkeme tüketiciyi haklı bulduMahkeme, aracın boyasının standartlara uygun olmadığına ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın sağlanamayacağına hükmetti. Bu nedenle otomobilin gizli ayıplı sayılarak yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.Yargıtay kararı onadıDavalı şirketin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Temyiz aşamasında ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını kesinleştirdi.Kararda, araçtaki boya atmalarının kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ve gizli ayıp kapsamında olduğu vurgulandı. Yargıtay, tüketicinin seçimlik hakkını kullanarak misliyle değişim talep etmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.

