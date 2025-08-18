Türkiye
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250818/yargitay-son-karari-verdi-lekeli-sifir-otomobil-yenisiyle-degistirilecek-1098664916.html
Yargıtay son kararı verdi: 'Lekeli' sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay son kararı verdi: 'Lekeli' sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kaportasında leke bulunan sıfır kilometre otomobili "gizli ayıplı" sayarak aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Karar... 18.08.2025
Ankara'da yaşayan bir vatandaş, bayiden satın aldığı sıfır kilometre otomobilin kaput, ön çamurluk, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine ileten tüketiciye, "lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemiyle geçeceği" cevabı verildi.Cila sonrası sorun devam ettiAracına cila yapılmasına rağmen lekeler kaybolmadı. Bunun üzerine vatandaş, bayiden ayıpsız yeni bir araç talep etti ancak bu isteği reddedildi. Ankara 8. Tüketici Mahkemesi'ne başvuran tüketici, aracın "ayıpsız misliyle" değiştirilmesini istedi.Mahkeme tüketiciyi haklı bulduMahkeme, aracın boyasının standartlara uygun olmadığına ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın sağlanamayacağına hükmetti. Bu nedenle otomobilin gizli ayıplı sayılarak yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.Yargıtay kararı onadıDavalı şirketin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Temyiz aşamasında ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını kesinleştirdi.Kararda, araçtaki boya atmalarının kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ve gizli ayıp kapsamında olduğu vurgulandı. Yargıtay, tüketicinin seçimlik hakkını kullanarak misliyle değişim talep etmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
Yargıtay son kararı verdi: 'Lekeli' sıfır otomobil yenisiyle değiştirilecek

12:25 18.08.2025
Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kaportasında leke bulunan sıfır kilometre otomobili “gizli ayıplı” sayarak aracın yenisiyle değiştirilmesine hükmetti. Karar, tüketiciler için emsal niteliği taşıyor.
Ankara’da yaşayan bir vatandaş, bayiden satın aldığı sıfır kilometre otomobilin kaput, ön çamurluk, tavan ve bagaj kapağında tortu şeklinde lekeler olduğunu fark etti. Durumu firma yetkililerine ileten tüketiciye, “lekelerin yıkamadan kaynaklandığı, cila işlemiyle geçeceği” cevabı verildi.

Cila sonrası sorun devam etti

Aracına cila yapılmasına rağmen lekeler kaybolmadı. Bunun üzerine vatandaş, bayiden ayıpsız yeni bir araç talep etti ancak bu isteği reddedildi. Ankara 8. Tüketici Mahkemesi’ne başvuran tüketici, aracın “ayıpsız misliyle” değiştirilmesini istedi.

Mahkeme tüketiciyi haklı buldu

Mahkeme, aracın boyasının standartlara uygun olmadığına ve sıfır kilometre araçtan beklenen faydanın sağlanamayacağına hükmetti. Bu nedenle otomobilin gizli ayıplı sayılarak yenisiyle değiştirilmesine karar verdi.

Yargıtay kararı onadı

Davalı şirketin itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, yerel mahkemenin kararını yerinde buldu. Temyiz aşamasında ise Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, aracın yenisiyle değiştirilmesi kararını kesinleştirdi.
Kararda, araçtaki boya atmalarının kullanıcı hatasından kaynaklanmadığı ve gizli ayıp kapsamında olduğu vurgulandı. Yargıtay, tüketicinin seçimlik hakkını kullanarak misliyle değişim talep etmesinin hukuka uygun olduğuna hükmetti.
