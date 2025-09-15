https://anlatilaninotesi.com.tr/20250915/kizilcik-serbeti-senaristi-merve-gontem-gozaltina-alindi-1099386482.html
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti senaristi Merve Göntem gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre, Göntem'in 4 yıl önce katıldığı bir...
Senarist Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği röportajı nedeniyle gözaltına alındı.Söz konusu röportajda Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki! Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullandı.‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaristleri arasında yer alan Merve Göntem'in çeşitli dizi yapımlarında görev aldığı açıklandı.
22:02 15.09.2025 (güncellendi: 22:21 15.09.2025)
Kızılcık Şerbeti dizisinin senaristi Merve Göntem gözaltına alındı. Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, Göntem’in 4 yıl önce katıldığı bir röportajında kullandığı ifadeler gerekçe gösterildi.
Senarist Merve Göntem, 4 yıl önce verdiği röportajı nedeniyle gözaltına alındı.
Söz konusu röportajda Göntem, “Kızlar hayallerini gerçekleştirmek için kendilerine eğlenceli bir yol bulmuş. Para karşılığı seks yapıyorlar, bunda ne var ki! Onlara bu motivasyonu ülke şartları veriyor” ifadelerini kullandı.
‘Kızılcık Şerbeti’ dizisinin senaristleri arasında yer alan Merve Göntem'in çeşitli dizi yapımlarında görev aldığı açıklandı.