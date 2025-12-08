Türkiye
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı: Tedavisi sürüyor
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı kaldırıldı: Tedavisi sürüyor
"Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın tedavisi sürüyor. Çakar'ın... 08.12.2025, Sputnik Türkiye
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.Aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu 37 kişi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.Ahmet Çakar için yeni kararSoruşturmada gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Çakar’ın Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındı.Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı. Emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildi.
16:26 08.12.2025 (güncellendi: 16:31 08.12.2025)
© İHAAhmet Çakar
Ahmet Çakar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2025
© İHA
"Futbolda bahis" soruşturmasında gözaltına alınan ve rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan futbol yorumcusu Ahmet Çakar'ın tedavisi sürüyor. Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen “futbolda bahis” soruşturması kapsamında gözaltına alınan 37 şüphelinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı.
Aralarında Galatasaraylı futbolcu Metehan Baltacı, Fenerbahçeli futbolcu Mert Hakan Yandaş, üst klasman hakemi Zorbay Küçük ve eski Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak’ın da bulunduğu 37 kişi, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

Ahmet Çakar için yeni karar

Soruşturmada gözaltına alınan futbol yorumcusu ve eski hakem Ahmet Çakar, dün rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Çakar’ın Samatya’daki İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde anjiyoya alındı.
Ahmet Çakar’ın gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle kaldırıldı. Emniyete tedavisi akabinde sağlık durumuna göre adliyede mevcutlu olarak hazır edilmesi talimatı verildi.
