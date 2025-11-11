Türkiye
Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolmuştu: Küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu
Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolmuştu: Küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu
Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-11T12:08+0300
2025-11-11T12:57+0300
türki̇ye
kastamonu
Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı ile kayıplara karışan 5 yaşındaki kayıp Osman Helvacı ölü bulundu. Anneyi arama çalışmaları sürüyor. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi. 9 gündür aranıyorlardı Anne Huriye Helvacı 2 Kasım'da yanında 5 yaşındaki Osman ile evden ayrılmıştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolmuştu: Küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu

12:08 11.11.2025 (güncellendi: 12:57 11.11.2025)
Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu.
Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı ile kayıplara karışan 5 yaşındaki kayıp Osman Helvacı ölü bulundu. Anneyi arama çalışmaları sürüyor.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.

9 gündür aranıyorlardı

Anne Huriye Helvacı 2 Kasım'da yanında 5 yaşındaki Osman ile evden ayrılmıştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
