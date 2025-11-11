Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolmuştu: Küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/annesiyle-birlikte-kaybolmustu-kucuk-osman-olu-bulundu-1100888460.html
Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. 11.11.2025
2025-11-11T12:08+0300
2025-11-11T12:08+0300
2025-11-11T12:57+0300
Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı ile kayıplara karışan 5 yaşındaki kayıp Osman Helvacı ölü bulundu. Anneyi arama çalışmaları sürüyor. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi. 9 gündür aranıyorlardı Anne Huriye Helvacı 2 Kasım'da yanında 5 yaşındaki Osman ile evden ayrılmıştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.
12:08 11.11.2025 (güncellendi: 12:57 11.11.2025)
Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı ile kayıplara karışan 5 yaşındaki kayıp Osman Helvacı ölü bulundu. Anneyi arama çalışmaları sürüyor.
Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi.
Anne Huriye Helvacı 2 Kasım'da yanında 5 yaşındaki Osman ile evden ayrılmıştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.