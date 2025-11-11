https://anlatilaninotesi.com.tr/20251111/annesiyle-birlikte-kaybolmustu-kucuk-osman-olu-bulundu-1100888460.html

Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolmuştu: Küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu

Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolmuştu: Küçük Osman'ın cansız bedeni bulundu

Sputnik Türkiye

Kastamonu'nda annesiyle birlikte kaybolan 5 yaşındaki Osman Helvacı ölü bulundu. 11.11.2025, Sputnik Türkiye

2025-11-11T12:08+0300

2025-11-11T12:08+0300

2025-11-11T12:57+0300

türki̇ye

kastamonu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/06/1100795346_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_0a1f625b92b41ffa8d51220e860f3393.jpg

Kastamonu'da annesi Huriye Helvacı ile kayıplara karışan 5 yaşındaki kayıp Osman Helvacı ölü bulundu. Anneyi arama çalışmaları sürüyor. Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde 02.11.2025 tarihinden itibaren kayıp olarak aranan Huriye Helvacı (43) ve Osman Yaşar Helvacı'nın (5) bulunması için yürütülen çalışmalarda, 11.11.2025 Salı günü saat 12.20 civarında Köseali köyündeki dere yatağında Osman Yaşar Helvacı'nın cansız bedenine ulaşılmıştır Anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürdürülmektedir" denildi. 9 gündür aranıyorlardı Anne Huriye Helvacı 2 Kasım'da yanında 5 yaşındaki Osman ile evden ayrılmıştı. Ailenin ihbarı üzerine bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20251106/anne-ve-oglundan-4-gundur-haber-yok-mantar-toplamak-icin-evlerinden-cikmislardi--1100795636.html

türki̇ye

kastamonu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

kastamonu, osman helvacı, beş yaşındaki osman helvacı, osman bulundu mu,