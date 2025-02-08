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İstanbul'da 'hakaret içerikli paylaşım' soruşturmasında tutuklama: Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
İstanbul'da 'hakaret içerikli paylaşım' soruşturmasında tutuklama: Astrolog Hilal Saraç tutuklandı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilen Hilal Saraç tutuklandı. 08.02.2025, Sputnik Türkiye
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cumhuriyet başsavcılığı
mhp
devlet bahçeli
recep tayyip erdoğan
hilal saraç
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.Savcılıkta ifade veren Saraç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20250208/kartalkayadaki-otel-yangini-sorusturmasinda-yeni-gelisme-bir-kisi-daha-tutuklandi-1093494472.html
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cumhuriyet başsavcılığı, mhp, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, hilal saraç
cumhuriyet başsavcılığı, mhp, devlet bahçeli, recep tayyip erdoğan, hilal saraç

İstanbul'da 'hakaret içerikli paylaşım' soruşturmasında tutuklama: Astrolog Hilal Saraç tutuklandı

23:53 08.02.2025 (güncellendi: 23:55 08.02.2025)
© AADava - mahkeme - karar
Dava - mahkeme - karar - Sputnik Türkiye, 1920, 08.02.2025
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik hakaret içerikli paylaşımda bulunduğu belirtilen Hilal Saraç tutuklandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Bahçeli hakkında hakaret içerikli paylaşım yaptığı belirlenen Hilal Saraç hakkında soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında şüpheli Saraç gözaltına alındı.
Saraç, emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
Savcılıkta ifade veren Saraç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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