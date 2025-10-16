Türkiye
6 kişinin hayatını kaybettiği bungalov davasında karar açıklandı
6 kişinin hayatını kaybettiği bungalov davasında karar açıklandı
Kırklareli’nin İğneada beldesinde 2023’te meydana gelen sel felaketine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme, 6 kişinin öldüğü olayda kamp işletmecisi Bülent... 16.10.2025, Sputnik Türkiye
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada’da 2023’te ruhsatsız işletilen kamp alanında meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, işletme sahibi Bülent B.’yi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bülent B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer sanıklardan Cenan A. ve Büşra G. 7 yıl 6’şar ay hapis cezası alırken, Sevcan U. beraat etti.Mahkeme sürecinde yaşanan gerginlikler dikkat çekti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Safiye Yaşa, mahkeme heyetini tarafsız olmamakla suçladı ve duruşma salonunda yaşanan tartışmaların ardından 2 gün disiplin hapsiyle cezalandırıldı.Dava, daha önce İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası yeniden görülmüştü. İstinaf, önceki cezaların 'olayın ağırlığına göre düşük kaldığı' ve 'delillerin eksik değerlendirildiği' gerekçesiyle dosyayı Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri göndermişti.
Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada’da 2023’te ruhsatsız işletilen kamp alanında meydana gelen selde 6 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.
Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi, işletme sahibi Bülent B.’yi 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma' suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptırdı. Bülent B.’nin tutukluluk halinin devamına karar verildi. Diğer sanıklardan Cenan A. ve Büşra G. 7 yıl 6’şar ay hapis cezası alırken, Sevcan U. beraat etti.
Mahkeme sürecinde yaşanan gerginlikler dikkat çekti. Hayatını kaybedenlerin yakınlarından Safiye Yaşa, mahkeme heyetini tarafsız olmamakla suçladı ve duruşma salonunda yaşanan tartışmaların ardından 2 gün disiplin hapsiyle cezalandırıldı.
Dava, daha önce İstinaf Mahkemesi’nin bozma kararı sonrası yeniden görülmüştü. İstinaf, önceki cezaların 'olayın ağırlığına göre düşük kaldığı' ve 'delillerin eksik değerlendirildiği' gerekçesiyle dosyayı Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ne geri göndermişti.
