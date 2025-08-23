https://anlatilaninotesi.com.tr/20250823/marmara-adasi-aciklarinda-teknesi-batan-is-insanini-arama-calismalarinda-bir-ceset-bulundu-1098790745.html

Marmara Adası açıklarında teknesi batan iş insanını arama çalışmalarında bir ceset bulundu

Marmara Adası açıklarında teknesi batan iş insanını arama çalışmalarında bir ceset bulundu

Yalova'dan 4 Ağustos'ta özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açıldıktan sonra teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan yat üreticisi Halit

Balıkesir'in Erdek ilçesi Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarında bir ceset tespit edildi.Balıkesir Valiliği'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:Ne olmuştu?Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

